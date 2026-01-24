رسمياً.. الإثنين موعداً لانطلاق جولة جديدة من دوري النجوم

وذكر بيان لاتحاد اللعبة، إن "الجولة الـ(15) ستشهد إقامة (10) مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد
وعدد من المحافظات الأخرى".
واضاف البيان أنه "عقب ختام الجولة الـ(14)، واصل فريق أربيل
صدارته لترتيب دوري نجوم العراق
، رغم خسارته الأخيرة أمام الطلبة بهدفين دون رد، إذ يتصدر الترتيب العام لفرق دوري النجوم
برصيد (30) نقطة، في المقابل، يواصل فريق الكرمة
مطاردته للمتصدر بعدما قلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، ليحتل المركز الثاني برصيد (29) نقطة".
وبين أن "فريق القوة الجوية
قفز إلى المركز الثالث برصيد (28) نقطة، عقب فوزه في هذه الجولة، يوم أمس الجمعة، على القاسم بهدفين دون مقابل، فيما تراجع فريق الشرطة إلى المركز الرابع بعد تعادله مع الميناء
بهدف لكل منهما".
وأوضح أن "ثلاث فرق تساوت في عدد النقاط مع الشرطة، وهي الزوراء
والطلبة والكرخ، بينما تشتد المنافسة في أسفل جدول الترتيب، للهروب من المراكز المتأخرة، حيث تراجع فريق نوروز
إلى المركز السابع عشر برصيد (13) نقطة، يليه الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد (8) نقاط، ثم النجف
في المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط، فيما يقبع فريق القاسم
في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة".
وختم أن " اللاعب الأوزبكي شيرزود تيميروف يقف في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد (11) هدفاً، يليه لاعب الكرخ يونس حمود
في المركز الثاني برصيد (9) أهداف، ثم لاعب الموصل علاء الدين
الدالي ثالثاً برصيد (8) أهداف، وجاء لاعب الغراف
(كينغسلي كوكو) رابعاً برصيد (7) أهداف".