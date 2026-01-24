رسمياً.. الإثنين موعداً لانطلاق جولة جديدة من دوري النجوم

وذكر بيان لاتحاد اللعبة، إن "الجولة الـ(15) ستشهد إقامة (10) مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى".واضاف البيان أنه "عقب ختام الجولة الـ(14)، واصل صدارته لترتيب ، رغم خسارته الأخيرة أمام الطلبة بهدفين دون رد، إذ يتصدر الترتيب العام لفرق برصيد (30) نقطة، في المقابل، يواصل فريق مطاردته للمتصدر بعدما قلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، ليحتل المركز الثاني برصيد (29) نقطة".وبين أن "فريق قفز إلى المركز الثالث برصيد (28) نقطة، عقب فوزه في هذه الجولة، يوم أمس الجمعة، على القاسم بهدفين دون مقابل، فيما تراجع فريق الشرطة إلى المركز الرابع بعد تعادله مع بهدف لكل منهما".وأوضح أن "ثلاث فرق تساوت في عدد النقاط مع الشرطة، وهي والطلبة والكرخ، بينما تشتد المنافسة في أسفل جدول الترتيب، للهروب من المراكز المتأخرة، حيث تراجع فريق إلى المركز السابع عشر برصيد (13) نقطة، يليه الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد (8) نقاط، ثم في المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط، فيما يقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة".وختم أن " اللاعب الأوزبكي شيرزود تيميروف يقف في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد (11) هدفاً، يليه لاعب في المركز الثاني برصيد (9) أهداف، ثم لاعب الدالي ثالثاً برصيد (8) أهداف، وجاء لاعب (كينغسلي كوكو) رابعاً برصيد (7) أهداف".