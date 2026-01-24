Alsumaria Tv
LIVE
على غرار تشابي ألونسو.. مركز غولر مع أربيلوا

رياضة

2026-01-24 | 06:49
على غرار تشابي ألونسو.. مركز غولر مع أربيلوا
195 شوهد



السومرية نيوز ـ رياضة

حدد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، دور التركي أردا غولر صانع ألعاب الميرينغي خلال الفترة المقبلة.


وحظي أردا غولر بدور مهم في ريال مدريد عند تولي تشابي ألونسو تدريب الميرينغي في صيف 2025 خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وبدا واضحاً أن ألونسو كان يريد الاعتماد على غولر كصانع ألعاب، لكن الأمور ما لبثت أن تغيرت بعد أسابيع قليلة حيث عانى الريال من تراجع في النتائج والأداء تبعه التراجع ذاته من قبل اللاعب التركي.

وفي نهاية مشوار ألونسو لعب غولر كبديل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وأمام ريال بيتيس في الدوري، بينما لعب في السوبر الإسباني 9 دقائق ضد أتلتيكو مدريد و22 دقيقة أمام برشلونة.

لم تكن بداية الدولي التركي مع ألفارو أربيلوا مثالية، فقد جلس بديلاً في لقاء ليفانتي بالدوري، إلا أنه بدخوله لأرض الملعب تحسن أداء الميرينغي.

وحل غولر محل الفرنسي إدواردو كامافينغا ونجح في خلق الفرص التي افتقدها فريقه في النصف الأول للقاء الذي انتهى 2-0 لكتيبة أربيلوا.

وقد بدأ أربيلوا في إعادة الحيوية إلى ريال مدريد في الوقت الذي ساعد فيه غولر على استعادة مستواه.

وخلال الفوز 6-1 الساحق على موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، اقترب اللاعب التركي من أفضل مستوياته مجددًا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدرب الجديد سيطلب الكثير من اللاعب التركي سواءً في التحركات من دون كرة أو كصانع ألعاب.

إلى جانب ذلك يتوقع أن ينجح غولر بفضل جودته الفنية وقدرته على تمرير الكرات بدقة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الهجمات.

ولم ير أربيلوا أحداً في ريال مدريد قادرا على مواصلة التطور وتثبيت مكانه في مركز صانع الألعاب أكثر من التركي.




