على غرار تشابي ألونسو.. مركز غولر مع أربيلوا

وحظي أردا غولر بدور مهم في عند تولي تدريب في صيف 2025 خلال منافسات .وبدا واضحاً أن ألونسو كان يريد الاعتماد على غولر كصانع ألعاب، لكن الأمور ما لبثت أن تغيرت بعد أسابيع قليلة حيث عانى من تراجع في النتائج والأداء تبعه التراجع ذاته من قبل اللاعب التركي.وفي نهاية مشوار ألونسو لعب غولر كبديل ضد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وأمام في الدوري، بينما لعب في السوبر الإسباني 9 دقائق ضد و22 دقيقة أمام برشلونة.لم تكن بداية الدولي التركي مع مثالية، فقد جلس بديلاً في لقاء ليفانتي بالدوري، إلا أنه بدخوله لأرض الملعب تحسن أداء الميرينغي.وحل غولر محل الفرنسي ونجح في خلق الفرص التي افتقدها فريقه في النصف الأول للقاء الذي انتهى 2-0 لكتيبة أربيلوا.وقد بدأ أربيلوا في إعادة الحيوية إلى ريال في الوقت الذي ساعد فيه غولر على استعادة مستواه.وخلال الفوز 6-1 الساحق على الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، اقترب اللاعب التركي من أفضل مستوياته مجددًا.ووفقا لصحيفة "ماركا" ، فإن المدرب الجديد سيطلب الكثير من اللاعب التركي سواءً في التحركات من دون كرة أو كصانع ألعاب.إلى جانب ذلك يتوقع أن ينجح غولر بفضل جودته الفنية وقدرته على تمرير الكرات بدقة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الهجمات.ولم ير أربيلوا أحداً في ريال مدريد قادرا على مواصلة التطور وتثبيت مكانه في مركز صانع الألعاب أكثر من التركي.