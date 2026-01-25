تشكيلة برشلونة الرسمية في مباراة اليوم

فرحة مدريد لم تكتمل.. برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال اوفيدو
12:13 | 2026-01-25
اصطدم بحارس المرمى.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم
11:53 | 2026-01-25
اتلتيكو مدريد يعمق جراحات ريال مايوركا بعد الفوز عليه بثلاثية
10:16 | 2026-01-25
ثلاثية بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة موجعة أمام أليانزا ليما
08:29 | 2026-01-25
ميركاتو "العيار الثقيل".. الزوراء يكمل "خماسية الشتاء" لغزو دوري النجوم
03:39 | 2026-01-25
مبابي يقود ريال مدريد لهزيمة فياريال وتصدر الدوري
16:56 | 2026-01-24