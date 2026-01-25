مانشستر يونايتد يسقط أرسنال بثلاثية في معقله

وبادر بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني لياندرو ، مدافع ، الذي أحرز هدفا عكسيا لمصلحة الفريق اللندني في الدقيقة 29، لكن سرعان ما أحرز الكاميروني هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 37.وأضاف الدنماركي باتريك دورغو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 51، غير أن الإسباني أحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 84.ولم يهنأ أرسنال بتعادله كثيرا، بعدما أحرز البرازيلي ماثيوس كونيا هدف الفوز الثمين لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملقب بـ" " انتصاره الأول في المسابقة على أرسنال منذ 2022، علما بأن هذا الفوز هو الأول للعملاق الإنجليزي في معقل منافسه بالعاصمة البريطانية لندن بالبطولة منذ عام 2017.وبهذه النتيجة، رفع يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة تحت قيادة مدربه الجديد ، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي ، إلى 38 نقطة في المركز الرابع.في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 15 فوزا و5 تعادلات، عند 50 نقطة، لكنه بقي متربعا على القمة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه وأستون فيلا.