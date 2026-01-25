مانشستر يونايتد يسقط أرسنال بثلاثية في معقله

وبادر أرسنال
بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني لياندرو مارتينيز
، مدافع مانشستر يونايتد
، الذي أحرز هدفا عكسيا لمصلحة الفريق اللندني في الدقيقة 29، لكن سرعان ما أحرز الكاميروني برايان مبيومو
هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 37.
وأضاف الدنماركي باتريك دورغو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد
في الدقيقة 51، غير أن الإسباني ميكيل ميرينو
أحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 84.
ولم يهنأ أرسنال بتعادله كثيرا، بعدما أحرز البرازيلي ماثيوس كونيا هدف الفوز الثمين لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر
" انتصاره الأول في المسابقة على أرسنال منذ 2022، علما بأن هذا الفوز هو الأول للعملاق الإنجليزي في معقل منافسه بالعاصمة البريطانية لندن بالبطولة منذ عام 2017.
وبهذه النتيجة، رفع مانشستر
يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك
، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روبن أموريم
، إلى 38 نقطة في المركز الرابع.
في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 15 فوزا و5 تعادلات، عند 50 نقطة، لكنه بقي متربعا على القمة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي
وأستون فيلا.