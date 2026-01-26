بالأرقام.. هكذا يتوزع هدافو القارة العجوز في سباق الحذاء الذهبي 2025-2026

وتعتمد الحذاء الذهبي الأوربي على نظام نقاط يحدد بناء على صعوبة كل دوري وتحسب نقاط اللاعب بضرب عدد أهدافه في الدوري بعوامل محددة لهذا الدوري.الدوريات الأعلى تصنيفا هي والدوري الإسباني والدوري الألماني، 2.0 والدوريات المتوسطة 1.5، والدوريات الأقل تصنيفا 1.0.وكان النجم الفرنسي مهاجم هو الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا حيث حقق 62 نقطة متفوقا على فيكتور جيوكيريس ومحمد صلاح.ويواجه مبابي هذا الموسم منافسة قوية من عدة مهاجمين أبرزهم النرويجي مهاجم ، وهاري كين مهاجم ويبتعد عن السباق حتى الآن حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي مع .سجل مبابي حتى الآن 21 هدفا في خلال 21 جولة ويملك 42 نقطة حتى الآن.2. - بايرنأحرز هاري كين أيضا 21 هدفا في خلال 19 جولة ويملك 42 نقطة.3. إيرلينغ - سيتيسجل النرويجي 20 هدفا لصالح مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 23 جولة ويملك 40 نقطة.4. إيغور تياغو - برينتفورديملك تياغو في رصيده حتى الآن 16 هدفا أحرزهم لصالح فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 32 نقطة.5. فيدات موريكي - مايوركاأحرز موريكي 14 هدفا في الدوري الإسباني ولديه 28 نقطة.6. ماسون غرينوود - مارسيليايملك غرينوود 12 هدفا مع مارسيليا في الدوري الفرنسي ولديه 24 نقطة.7. لاوتارو - إنتر ميلانالمهاجم الأرجنتيني لديه في رصيده 12 هدفا بالدوري الإيطالي ويملك 24 نقطة.8. فيران توريس - برشلونةيملك فيران توريس 11 هدفا مع برشلونة في الدوري الإسباني ولديه 22 نقطة.9. أنطوان سيمينيو - مانشستر سيتيسجل سيمينيو 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه 22 نقطة.10. أونداف – شتوتغارتأحرز أونداف 11 هدفا في الدوري الألماني ولديه 22 نقطة.