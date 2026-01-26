بالأرقام.. هكذا يتوزع هدافو القارة العجوز في سباق الحذاء الذهبي 2025-2026

وتعتمد جائزة
الحذاء الذهبي الأوربي على نظام نقاط يحدد بناء على صعوبة كل دوري وتحسب نقاط اللاعب بضرب عدد أهدافه في الدوري بعوامل محددة لهذا الدوري.
الدوريات الأعلى تصنيفا هي الدوري الإنجليزي الممتاز
والدوري الإسباني والدوري الألماني، 2.0 والدوريات المتوسطة 1.5، والدوريات الأقل تصنيفا 1.0.
وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي
مهاجم ريال مدريد
هو الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا حيث حقق 62 نقطة متفوقا على فيكتور جيوكيريس ومحمد صلاح.
ويواجه مبابي هذا الموسم منافسة قوية من عدة مهاجمين أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالاند
مهاجم مانشستر سيتي
، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ
ويبتعد محمد صلاح
عن السباق حتى الآن حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي مع ليفربول
.
ترتيب الحذاء الذهبي 2025-2026
1. كيليان مبابي - ريال مدريد
سجل مبابي حتى الآن 21 هدفا في الدوري الإسباني
خلال 21 جولة ويملك 42 نقطة حتى الآن.
2. هاري كين
- بايرن ميونخ
أحرز هاري كين أيضا 21 هدفا في الدوري الألماني
خلال 19 جولة ويملك 42 نقطة.
3. إيرلينغ هالاند
- مانشستر
سيتي
سجل النرويجي 20 هدفا لصالح مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 23 جولة ويملك 40 نقطة.
4. إيغور تياغو - برينتفورد
يملك تياغو في رصيده حتى الآن 16 هدفا أحرزهم لصالح فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 32 نقطة.
5. فيدات موريكي - مايوركا
أحرز موريكي 14 هدفا في الدوري الإسباني ولديه 28 نقطة.
6. ماسون غرينوود - مارسيليا
يملك غرينوود 12 هدفا مع مارسيليا في الدوري الفرنسي ولديه 24 نقطة.
7. لاوتارو مارتينيز
- إنتر ميلان
المهاجم الأرجنتيني لديه في رصيده 12 هدفا بالدوري الإيطالي ويملك 24 نقطة.
8. فيران توريس - برشلونة
يملك فيران توريس 11 هدفا مع برشلونة في الدوري الإسباني ولديه 22 نقطة.
9. أنطوان سيمينيو - مانشستر سيتي
سجل سيمينيو 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه 22 نقطة.
10. أونداف – شتوتغارت
أحرز أونداف 11 هدفا في الدوري الألماني ولديه 22 نقطة.