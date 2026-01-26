فرنسا تحسم موقفها من مقاطعة كأس العالم 2026

وفي الوقت الذي تحظى المسابقة الأكثر اجتذابا للجماهير بشغف وترقب كبيرين، لا تزال الحملات تتهاطل ضد الرئيس الأمريكي وبلاده وتدعو للمقاطعة أو سحب التنظيم من احتجاجا على سياسة الحكومة الأمريكية في قضايا سياسية ورياضية على حد سواء.وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات كبيرة من عدد من السياسيين في دول أوروبية من بينها وألمانيا، أو دول أخرى في الشمالية والجنوبية، تطالب بمقاطعة المونديال ردا على سياسة وقيوده على المشجعين للحصول على تأشيرة الدخول للبلاد.وبعد دعوة سياسي فرنسي كبير لسحب التنظيم من أمريكا واقتصاره على وكندا، جاء رد عبر رئيسه ليحسم التكنهات حول مشاركة أبطال العالم 2018 في المونديال.وفي حديثه لصحيفة "أواست فرانس"، أوضح فيليب ديالو موقف بشأن الجدل الدائر حول إمكانية مقاطعة 2026.وقبل نحو 5 أشهر من ضربة بداية البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو القادمين، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة مجدداً على أن موقف بلاده ثابت. وقال: "موقفي المبدئي هو عدم خلط السياسة بالرياضة، فالرياضة مكانٌ يجتمع فيه جميع الناس، جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم أو أديانهم أو معتقداتهم، لا بد أن نترك كأس العالم فقط مسابقة كروية تقرب الجميع من بعضهم البعض وتنتهي بمنتخب متوج باللقب".