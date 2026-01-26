عملاق أوروبي يخطط لخطف مرموش

ولا يحظ مرموش بعدد دقائق كافية، تحت قيادة مدرب مان سيتي، لوجود العديد من النجوم في الخط الهجومي للسيتزنز.

وانضم مرموش إلى مان سيتي في كانون الثاني الماضي، قادمًا من آينتراخت ، لكنه لا يزال يحاول إثبات نفسه داخل الاتحاد.



وذكر موقع "فور فور تو" الإنجليزي، أن إنفاق أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لضم أنطوان سيمينيو ومارك جويهي هذا ، سيسلَّط الأضواء حتمًا على الوضع المالي للنادي وموقفه من قواعد اللعب المالي النظيف، حيث بات مستقبل أحد الصفقات التي أُبرمت في يناير 2025 مع النادي موضع شك.



وارتبط اسم المهاجم المصري بالانتقال إلى في الصحافة التركية خلال الأيام الماضية، وتزايدت التكهنات حول هذه الصفقة مع دخولنا الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات.



وبحسب الصحيفة، بدأ الممتاز مفاوضاتٍ مكثفة، وهو على استعدادٍ لتقديم 30 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لكنه يواجه منافسةً من الذي يحاول خطف النجم المصري.



ويعرف قدرات مرموش جيدًا، حين تألق خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الماضي مع فرانكفورت، إذ سجل 15 هدفًا قبل رحيله إلى السيتي.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نفسه يُفضّل البقاء في وسط اهتمامٍ من وتوتنهام، ولا يرغب إلا في الانتقال على سبيل الإعارة.