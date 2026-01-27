Alsumaria Tv
يوم غد.. مبابي يهدد رقم رونالدو ومورينيو يواجه عقدته

رياضة

2026-01-27 | 15:01
يوم غد.. مبابي يهدد رقم رونالدو ومورينيو يواجه عقدته
المصدر:
موقع كووورة
83 شوهد

يسعى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لكسر رقم تاريخي يملكه كريستيانو رونالدو، هدّاف الفريق السابق، عندما يواجه بنفيكا بدوري أبطال أوروبا، في مباراة تمثّل عقدة أزلية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بنفيكا مساء غدٍ الأربعاء في الجولة الختامية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وحسب إحصائيات "أوبتا"، أحرز مبابي 11 هدفًا في النسخة الجارية من البطولة، ليعادل الرقم القياسي باسم كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهو الرقم الذي حققه النجم البرتغالي في موسم 2015-2016.

وفي حال سجل النجم الفرنسي هدفًا واحدًا على الأقل سينفرد بالرقم، متخطيًا إنجاز الدون البرتغالي.

وسجل مبابي نسبة 58٪ من أهداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أحرز 11 هدفًا من أصل 19، ليحقق بذلك أعلى مساهمة تهديفية للاعب واحد في موسم مع الفريق الملكي في تاريخ مشاركاته بكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا.

من جانبه، واجه مورينيو ريال مدريد 5 مرات في كل البطولات، لم يفز في أي مباراة حيث خسر 4 وتعادل مرة، ويعد الفريق الملكي أكثر فريق واجهه المدرب البرتغالي طوال مسيرته التدريبية دون أن يهزمه.

وسبق لمورينيو قيادة ريال مدريد خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، حيث توج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2010/2011، ثم أحرز لقب الدوري الإسباني في الموسم التالي.

وفي حال مشاركته في مباراة الغد، سيصل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا بصيغته الحديثة، وهو إنجاز لم يسبقه إليه من اللاعبين الأرجنتينيين سوى اثنين فقط، هما ليونيل ميسي (163 مباراة) وأنخيل دي ماريا (116 مباراة).
 
