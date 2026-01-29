صدامات نارية مرتقبة في ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال

وبحسب النظام المعتمد، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي أنهت المنافسات بين المركزين التاسع والرابع والعشرين مواجهات الملحق لتحديد بقية المتأهلين.موعد قرعة ملحق دور الـ16تختتم مباريات مرحلة الدوري يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على أن تجرى قرعة ملحق دور الـ16 يوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام 14:00 مساء بتوقيت .القنوات الناقلة للقرعةوسيتم نقل القرعة عبر قناة beIN Sports الإخبارية المفتوحة، البث المباشر عبر منصة نظام قرعة ملحق دور الـ16.وتقام مواجهات الملحق بين الفرق من المركز 9 إلى 16 ضد الفرق من المركز 17 إلى 24 حيث يواجه صاحب المركز التاسع أو العاشر فريقي المركزين 23 و24، بينما يلاقي صاحبا المركزين 11 و12 فريقي المركزين 21 و22، وهكذا.كما تحدد القرعة المسار الكامل للفرق، بما في ذلك المنافسين المحتملين في دور الـ16.الفرق المشاركة في الملحقتشمل قائمة الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 أندية كبرى مثل: ، إنتر، ، نيوكاسل، ، ، أتالانتا، ، ، بنفيكا، موناكو، وغلطة سراي.مواعيد مباريات الملحقمباريات الذهاب: 17 و18 فبراير 2026مباريات الإياب: 24 و25 فبراير 2026الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16ضمنت الأندية التالية التأهل المباشر: ، ، ، ، برشلونة، ، سبورتينغ لشبونة، ومانشستر سيتي.مواعيد دور الـ16الذهاب: 10 و11 مارس 2026الإياب: 17 و18 مارس 2026.