صدامات نارية مرتقبة في ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال

وبحسب النظام المعتمد، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي أنهت المنافسات بين المركزين التاسع والرابع والعشرين مواجهات الملحق لتحديد بقية المتأهلين.
موعد قرعة ملحق دور الـ16
تختتم مباريات مرحلة الدوري يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على أن تجرى قرعة ملحق دور الـ16 يوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام 14:00 مساء بتوقيت السعودية
.
القنوات الناقلة للقرعة
وسيتم نقل القرعة عبر قناة beIN Sports الإخبارية المفتوحة، البث المباشر عبر منصة يوتيوب
نظام قرعة ملحق دور الـ16.
وتقام مواجهات الملحق بين الفرق من المركز 9 إلى 16 ضد الفرق من المركز 17 إلى 24 حيث يواجه صاحب المركز التاسع أو العاشر فريقي المركزين 23 و24، بينما يلاقي صاحبا المركزين 11 و12 فريقي المركزين 21 و22، وهكذا.
كما تحدد القرعة المسار الكامل للفرق، بما في ذلك المنافسين المحتملين في دور الـ16.
الفرق المشاركة في الملحق
تشمل قائمة الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 أندية كبرى مثل: ريال مدريد
، إنتر، باريس سان جيرمان
، نيوكاسل، يوفنتوس
، أتلتيكو مدريد
، أتالانتا، باير ليفركوزن
، دورتموند
، بنفيكا، موناكو، وغلطة سراي.
مواعيد مباريات الملحق
مباريات الذهاب: 17 و18 فبراير 2026
مباريات الإياب: 24 و25 فبراير 2026
الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16
ضمنت الأندية التالية التأهل المباشر: أرسنال
، بايرن ميونخ
، ليفربول
، توتنهام
، برشلونة، تشيلسي
، سبورتينغ لشبونة، ومانشستر سيتي.
مواعيد دور الـ16
الذهاب: 10 و11 مارس 2026
الإياب: 17 و18 مارس 2026.