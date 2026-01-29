غرامات بالجملة.. الإعلان عن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال

وقرر الاتحاد الإفريقي رفض الاحتجاج المقدم من ضد الاتحاد بشأن المباراة.كما وقع كاف عقوبات بالجملة على المنتخبين أهمها إيقاف بابي ثياو مدرب السنغال، وأشرف حكيمي لاعب المغرب.وجاءت العقوبات كالآتي:عقوبات السنغال-إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.-إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.-إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.-تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أميركي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول 5 من لاعبيه على إنذارات.عقوبات المغرب-رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي.-إيقاف لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.-إيقاف صيباري لاعب المغرب لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.-تغريم لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة. (مجموع 315 ألف دولار).وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب حكم اللقاء جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانغا ويتوجون باللقب.وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.