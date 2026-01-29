منتخبنا للصالات يبلغ ربع نهائي كأس آسيا ويضرب موعداً مع إندونيسيا

شهدت المباراة التي احتضنتها صالة "إندونيسيا آرينا" ندية عالية، حيث تمكن من حسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليؤكد المنتخب علو كعبه في القارة الصفراء.وبهذا الانتصار، ضمن العبور إلى دور الثمانية، حيث سيواجه يوم السبت المقبل صاحب الأرض والجمهور (المنتخب الإندونيسي) في مباراة حاسمة ضمن الدور الثالث، وعينه على مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي للبطولة التي تستمر منافساتها حتى السابع من شباط المقبل.