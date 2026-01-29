وقال لمنتخبنا الوطني غراهام في مؤتمر صحفي، إنه "بعد نهاية عاد إلى ، وخلال فترة أربعة أسابيع من الإجازة كان يفكر بما سيقوم به المنتخب في المرحلة المقبلة".وأضاف أن "التواصل مع رئيس الاتحاد كان مستمراً كل ثلاثة أيام من أجل مناقشة الخطط المستقبلية الخاصة بالمنتخب العراقي، بما يتعلق بالتحضيرات والتخطيط"، مشيراً إلى أنه "يفضل تبسيط الأمور ووضع خطة واضحة للملحق، تتضمن التحضير، والتخطيط، والمباريات الودية، واختيار مدينة مونتيري، وإمكانية مواجهة أو سورينام، إضافة إلى التركيز على اللياقة البدنية للاعبين والإيمان بالعقلية الجماعية".وأوضح أرنولد أن "المنتخب بحاجة إلى التعود على فارق التوقيت بين والشرق الأوسط، لذلك يجب اختيار مكان مناسب للتحضير يتمتع بمناخ مشابه لمدينة مونتيري، ويبعد عنها ساعة إلى ساعة ونصف، من أجل التأقلم مع الفارق الزمني والحالة المناخية ونوع أرضية الملاعب".وبيّن أن "المنتخب سيخوض مباراة ودية واحدة فقط قبل مواجهة الملحق العالمي"، مؤكداً أنه "لا يريد بقاء اللاعبين لمدة 14 يوماً من دون خوض أي مباراة، لذلك تم تحديد مباراة واحدة قبل الملحق".وأشار إلى أن "التحضير والتخطيط مستمران بالتنسيق مع (فيفا)، فيما يخص الفندق وملاعب التدريب"، موضحاً أنه "في حال سُئل اليوم عن تفضيله لأي من المنتخبين المحتمل مواجهتهما، وبعد متابعته لهما، فإن كليهما يمثل مواجهة صعبة".واكد أنه "سيحضر لمتابعة المنتخبين، وأن المنتخب السورينامي يشبه المنتخب الإندونيسي"، مبيناً أن "تركيزه بنسبة 20 بالمئة على الخصم المحتمل، مقابل 80 بالمئة على المنتخب ".واشار إلى أنه "يتابع جاهزية اللاعبين التي وصفها بالعالية، رغم وجود بعض الأمور الخارجة عن سيطرته"، لافتاً إلى أنه "عاد مبكراً من أجل متابعة مباريات الدوري العراقي".ووجّه أرنولد رسالة إلى لاعبي المنتخب قال فيها إن "الأشهر الثلاثة المقبلة هي الأهم في حياتهم الكروية"، مؤكداً في ختام حديثه أنه "يمتلك إيماناً كبيراً بقدرات لاعبي ".ويواصل أرنولد تواجده المكثف في العاصمة لمتابعة منافسات " "، بهدف تقييم مستويات اللاعبين المحليين بدقة قبل الاستقرار على القائمة النهائية. ومن المقرر أن يغادر الوفد العراقي إلى للدخول في معسكر تدريبي مغلق يسبق المباراة، لضمان التأقلم مع الأجواء وفارق التوقيت.وسيواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي، المقررة إقامته في مدينة مونتيري المكسيكية عند الساعة السادسة صباحًا، من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.ومن المؤمل أن يعلن مدرب العراق غراهام أرنولد قائمته الرسمية للملحق العالمي مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، قبل التوجه إلى المكسيك للدخول في معسكر تدريبي يسبق المواجهة الحاسمة.