ما سبب رفض بنزيما لعب مباراة الاتحاد والفتح؟

رياضة

2026-01-29 | 08:13
ما سبب رفض بنزيما لعب مباراة الاتحاد والفتح؟
66 شوهد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أسباب غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد عن العميد خلال مواجهة الفتح الخميس.

وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن البرتغالي سيرخيو كونسيساو مدرب الاتحاد قرر استبعاد كريم بنزيما من لقاء الفتح من أجل إراحته وتجنبه الإرهاق.
ولكن في المقابل كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن بنزيما يشعر بالخيانة من إدارة الاتحاد بسبب العرض الأخير المقدم إليه.
وتضيف الصحيفة الإسبانية: "يشعر بنزيما بالإهانة من العرض الذي تلقاه، والذي، بحسب لاعب ريال مدريد السابق، لا يُظهر أي احترام لتاريخه أو وضعه الحالي مع النادي السعودي".
ويشعر ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بخيبة أمل كبيرة بسبب دوره الكبير والمحوري في تتويج الاتحاد بالدوري والكأس بعد قدومه في 2023.
ورغم أن إدارة الاتحاد وعدت بتجديد عقد الفرنسي بعقد شبيه لعقده الأول أو ربما أفضل منه، لكن لحظة الحقيقة اختلف كل شيء، حيث شهد العرض خفضاً كبيراً في راتبه.
وبناء على ذلك طلب بنزيما عدم خوض لقاء الفتح حسب ما نقله موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، وهو قرار يمثل منعطفاً خطيراً في مفاوضات التجديد المتوترة بين الطرفين.
صاحب الـ38 ربيعاً سجل 16 هدفاً في 21 مباراة خاضها مع النمور خلال الموسم الحالي على مستوى كل البطولات.
يذكر أن بنزيما منذ قدومه إلى الاتحاد في صيف 2023 نجح في تسجيل 54 هدفاً وصناعة 17 في 83 مباراة.
مباراة ودية واحدة لـ"أسود الرافدين".. أرنولد يضع اللمسات الأخيرة للملحق العالمي
07:41 | 2026-01-29
اتحاد الكرة يحذر من منصات "مشبوهة" تستغل اسم عدنان درجال عبر "الذكاء الاصطناعي"
06:51 | 2026-01-29
منتخبنا للصالات يبلغ ربع نهائي كأس آسيا ويضرب موعداً مع إندونيسيا
05:36 | 2026-01-29
الجولة 16 لدوري النجوم تنطلق السبت: أربيل للتعويض والشرطة للاقتراب من القمة
04:18 | 2026-01-29
ليس الحارس.. بطل الهدف الرابع لبنفيكا على ريال مدريد
03:05 | 2026-01-29
غرامات بالجملة.. الإعلان عن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
02:21 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
26.76%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
21.55%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
15.76%
02:58 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
15.51%
10:49 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
تزامنا مع زيارة الشرع الى موسكو.. تصريح روسي حول تسليم بشار الأسد
10.25%
09:42 | 2026-01-28
تزامنا مع زيارة الشرع الى موسكو.. تصريح روسي حول تسليم بشار الأسد
09:42 | 2026-01-28
&quot;انتهى عصر الغموض&quot;.. نائب في الكونغرس الأمريكي يحدد 7 مهام للحكومة العراقية الجديدة
10.16%
01:06 | 2026-01-28
"انتهى عصر الغموض".. نائب في الكونغرس الأمريكي يحدد 7 مهام للحكومة العراقية الجديدة
01:06 | 2026-01-28
فيديوهات

تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
Play
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
11:19 | 2026-01-28
بالفيديو.. حالوب في الفجر
Play
بالفيديو.. حالوب في الفجر
10:05 | 2026-01-28
تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
Play
تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
13:18 | 2026-01-27
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
Play
تفاصيل قضية "علاء" والابواب المفتوحة.. والدته تكشف لـ السومرية نيوز: زوجته قامت بابتزازه
12:36 | 2026-01-27
القبض على ارهابي يرتدي حزام ناسف داخل أحد المطاعم في الرمادي
Play
القبض على ارهابي يرتدي حزام ناسف داخل أحد المطاعم في الرمادي
12:25 | 2026-01-27
حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي بغداد.. والدفاع المدني يكافح (فيديو)
Play
حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي بغداد.. والدفاع المدني يكافح (فيديو)
10:36 | 2026-01-27
سيف نبيل يمارس رياضة التزلج برفقة جميلة من لبنان.. فيديو
Play
سيف نبيل يمارس رياضة التزلج برفقة جميلة من لبنان.. فيديو
09:00 | 2026-01-27
ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"
Play
ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"
04:30 | 2026-01-27
الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)
Play
الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)
06:09 | 2026-01-26
على انغام تظاهرات تشرين.. موظفو التعليم ينقلون تظاهراتهم الى بوابة الوزارة رغم اعلان "عدم استقطاع المخصصات"
Play
على انغام تظاهرات تشرين.. موظفو التعليم ينقلون تظاهراتهم الى بوابة الوزارة رغم اعلان "عدم استقطاع المخصصات"
02:26 | 2026-01-26
