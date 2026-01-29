ما سبب رفض بنزيما لعب مباراة الاتحاد والفتح؟

وكتبت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق أن سيرخيو مدرب الاتحاد قرر استبعاد من لقاء الفتح من أجل إراحته وتجنبه الإرهاق.ولكن في المقابل كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها أن يشعر من إدارة الاتحاد بسبب المقدم إليه.وتضيف الصحيفة الإسبانية: "يشعر بنزيما بالإهانة من العرض الذي تلقاه، والذي، بحسب لاعب السابق، لا يُظهر أي احترام لتاريخه أو وضعه الحالي مع النادي السعودي".ويشعر ثاني أفضل هداف في تاريخ بخيبة أمل كبيرة بسبب دوره الكبير والمحوري في تتويج الاتحاد بالدوري والكأس بعد قدومه في 2023.ورغم أن إدارة الاتحاد وعدت بتجديد عقد الفرنسي بعقد شبيه لعقده الأول أو ربما أفضل منه، لكن لحظة الحقيقة اختلف كل شيء، حيث شهد العرض خفضاً كبيراً في راتبه.وبناء على ذلك طلب بنزيما عدم خوض لقاء الفتح حسب ما نقله موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، وهو قرار يمثل منعطفاً خطيراً في مفاوضات التجديد المتوترة بين الطرفين.صاحب الـ38 ربيعاً سجل 16 هدفاً في 21 مباراة خاضها مع النمور خلال الموسم الحالي على مستوى كل البطولات.يذكر أن بنزيما منذ قدومه إلى الاتحاد في صيف 2023 نجح في تسجيل 54 هدفاً وصناعة 17 في 83 مباراة.