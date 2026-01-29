أتلتيكو مدريد يتحرك لضم "مرموش"

بعد انتكاسة بنفيكا.. ريال مدريد يحسم مصير مدربه
12:50 | 2026-01-29
ما سبب رفض بنزيما لعب مباراة الاتحاد والفتح؟
08:13 | 2026-01-29
مباراة ودية واحدة لـ"أسود الرافدين".. أرنولد يضع اللمسات الأخيرة للملحق العالمي
07:41 | 2026-01-29
اتحاد الكرة يحذر من منصات "مشبوهة" تستغل اسم عدنان درجال عبر "الذكاء الاصطناعي"
06:51 | 2026-01-29
منتخبنا للصالات يبلغ ربع نهائي كأس آسيا ويضرب موعداً مع إندونيسيا
05:36 | 2026-01-29
الجولة 16 لدوري النجوم تنطلق السبت: أربيل للتعويض والشرطة للاقتراب من القمة
04:18 | 2026-01-29