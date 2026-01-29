أتلتيكو مدريد يتحرك لضم "مرموش"

يسعى ، للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويبدو أنهم وضعوا أعينهم على ، نجم .

ولا يحصل المهاجم المصري، على الوقت الكافي للمشاركة في ملعب الاتحاد، وبسبب قلة مشاركاته، يبدو أن مستعد للتفاوض على استعارة مرموش.

وذكر موقع Fichajes.net أن أتلتيكو يسعى لضم مرموش، على سبيل الإعارة، مع خيار شراء مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو متغيرات، وهو ما يقارب سعر انتقال مرموش إلى السيتي العام الماضي.



ورغم أن المان سيتي تعاقد مع مرموش مقابل 75 مليون يورو، إلا أنه لم يتمكن من تثبيت مكانه كأساسي ضمن تشكيلة المدرب .



