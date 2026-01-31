سر رفض ريال مدريد للتعاقد مع غوارديولا وإنريكي ؟

ويتولى أربيلوا تدريب حالياً بشكل مؤقت بعد إقالة عقب الخسارة من برشلونة في السوبر .وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن أوناي إيمري ليس المدرب الذي يضعه في اعتباره لقيادة الفريق، لكنه لديه مرشحان آخران يعتبر تعيين أحدهما شبه مستحيلاً وهما وبيب .أَضاف التقرير: رغم أن غوارديولا قد يغادر هذا الصيف، وربما يكون متاحا في سوق الانتقالات، وكذلك لويس إنريكي، فإن هذين الخيارين مستبعدان، فمواقفهما المشتركة المعادية لريال لا تجعل الرئيس قادراً على مفاوضة أحدهما.ويولي بيريز فكرة عدم كون غوارديولا وإنريكي من مشجعي ريال مدريد أهمية بالغة، بخلاف أنه يرى من المستحيل أن تسمح أنديتهما لهم بالانتقال إلى ريال مدريد في حال استمرارهما مع فريقيهما.وأوضح التقرير أن بيريز لا يزال غير مقتنع تماماً بأن إيمري الخيار الأمثل رغم نجاحاته مع والتي جعلته أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، لكن رئيس النادي العاصمي يرى أنه لم ينجح في تجربته مع .وتضم قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد بالإضافة إلى المدربين السابقين للفريق، وجوزيه ، على الرغم من ثقة رئيس النادي في أربيلوا خلال الوقت الراهن.