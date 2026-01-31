سر رفض ريال مدريد للتعاقد مع غوارديولا وإنريكي ؟

ويتولى ألفارو
أربيلوا تدريب ريال مدريد
حالياً بشكل مؤقت بعد إقالة تشابي ألونسو
عقب الخسارة من برشلونة في نهائي كأس
السوبر الإسبانية
.
وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن أوناي إيمري ليس المدرب الذي يضعه فلورنتينو بيريز
في اعتباره لقيادة الفريق، لكنه لديه مرشحان آخران يعتبر تعيين أحدهما شبه مستحيلاً وهما لويس إنريكي
وبيب غوارديولا
.
أَضاف التقرير: رغم أن غوارديولا قد يغادر مانشستر سيتي
هذا الصيف، وربما يكون متاحا في سوق الانتقالات، وكذلك لويس إنريكي، فإن هذين الخيارين مستبعدان، فمواقفهما المشتركة المعادية لريال مدريد
لا تجعل الرئيس قادراً على مفاوضة أحدهما.
ويولي بيريز فكرة عدم كون غوارديولا وإنريكي من مشجعي ريال مدريد أهمية بالغة، بخلاف أنه يرى من المستحيل أن تسمح أنديتهما لهم بالانتقال إلى ريال مدريد في حال استمرارهما مع فريقيهما.
وأوضح التقرير أن بيريز لا يزال غير مقتنع تماماً بأن إيمري الخيار الأمثل رغم نجاحاته مع أستون فيلا
والتي جعلته أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، لكن رئيس النادي العاصمي يرى أنه لم ينجح في تجربته مع باريس سان جيرمان
.
وتضم قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد يورغن كلوب
بالإضافة إلى المدربين السابقين للفريق، زين الدين زيدان
وجوزيه مورينيو
، على الرغم من ثقة رئيس النادي في أربيلوا خلال الوقت الراهن.