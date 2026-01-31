Alsumaria Tv
Play
LIVE
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
المزيد
سر رفض ريال مدريد للتعاقد مع غوارديولا وإنريكي ؟

رياضة

2026-01-31 | 05:52
سر رفض ريال مدريد للتعاقد مع غوارديولا وإنريكي ؟
212 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ليس متحمساً لفكرة تولي أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي تدريب الفريق، إذ يرى أن الثنائي بيب غوارديولا ولويس إنريكي هما الأنسب للنادي العاصمي لكن تعيينهما "أشبه بالمستحيل".


ويتولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد حالياً بشكل مؤقت بعد إقالة تشابي ألونسو عقب الخسارة من برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن أوناي إيمري ليس المدرب الذي يضعه فلورنتينو بيريز في اعتباره لقيادة الفريق، لكنه لديه مرشحان آخران يعتبر تعيين أحدهما شبه مستحيلاً وهما لويس إنريكي وبيب غوارديولا.

أَضاف التقرير: رغم أن غوارديولا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف، وربما يكون متاحا في سوق الانتقالات، وكذلك لويس إنريكي، فإن هذين الخيارين مستبعدان، فمواقفهما المشتركة المعادية لريال مدريد لا تجعل الرئيس قادراً على مفاوضة أحدهما.

ويولي بيريز فكرة عدم كون غوارديولا وإنريكي من مشجعي ريال مدريد أهمية بالغة، بخلاف أنه يرى من المستحيل أن تسمح أنديتهما لهم بالانتقال إلى ريال مدريد في حال استمرارهما مع فريقيهما.

وأوضح التقرير أن بيريز لا يزال غير مقتنع تماماً بأن إيمري الخيار الأمثل رغم نجاحاته مع أستون فيلا والتي جعلته أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، لكن رئيس النادي العاصمي يرى أنه لم ينجح في تجربته مع باريس سان جيرمان.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد يورغن كلوب بالإضافة إلى المدربين السابقين للفريق، زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو، على الرغم من ثقة رئيس النادي في أربيلوا خلال الوقت الراهن.
نعم
نعم
كلا
كلا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو
Play
تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو
14:11 | 2026-01-30
تظاهرات كبيرة في السليمانية دعماً لـ"روجافا"
Play
تظاهرات كبيرة في السليمانية دعماً لـ"روجافا"
09:31 | 2026-01-30
شاهد.. تشييع "أم زكي" نجمة باب الحارة بعد اغتيالها على يد عاملتها!
Play
شاهد.. تشييع "أم زكي" نجمة باب الحارة بعد اغتيالها على يد عاملتها!
09:22 | 2026-01-30
سيول تداهم طوز خورماتو وشرق صلاح الدين
Play
سيول تداهم طوز خورماتو وشرق صلاح الدين
09:17 | 2026-01-30
بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)
Play
بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)
04:54 | 2026-01-30
لليوم الثاني.. خروج مئات المواطنين بتظاهرة احتجاجاً على التدخلات الخارجية (صور+ فيديو)
Play
لليوم الثاني.. خروج مئات المواطنين بتظاهرة احتجاجاً على التدخلات الخارجية (صور+ فيديو)
11:39 | 2026-01-29
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
Play
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
11:19 | 2026-01-28
بالفيديو.. حالوب في الفجر
Play
بالفيديو.. حالوب في الفجر
10:05 | 2026-01-28
تغريدة ترامب تبعثر أوراق الإطار التنسيقي... هل ينقذ نفسه والعراق من العزلة وفقدان الدعم الدولي؟
Play
تغريدة ترامب تبعثر أوراق الإطار التنسيقي... هل ينقذ نفسه والعراق من العزلة وفقدان الدعم الدولي؟
06:37 | 2026-01-28
تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
Play
تنامي معدل الجريمة المنظمة في البصرة.. فيديو
13:18 | 2026-01-27
