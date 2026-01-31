سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي

ووقعت الحادثة أثناء غياب الثنائي عن المنزل الكائن في قرية ألدرلي إيدج بمقاطعة تشيشاير، المعروفة بعقاراتها الفاخرة وكونها مقرًّا لعدد من لاعبي .وكانت جاما (31 عامًا) متواجدة في لتصوير برنامج Love Island: All Stars حين وقع الاقتحام، بينما كان دياز قد تواجد في قبل ذلك لخوض مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام .وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده ، قال مساعد المدرب بيب ليندرس: "نحاول بالطبع دعمه كنادٍ. لم أتحدث معه شخصيًا".وأضاف: "سيعود يوم الاثنين للمشاركة في التدريبات الجماعية. هذه أمور لا يتمنى أحد حدوثها. سنواصل دعمه ونرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".ويضم منزل الثنائي، الذي تبلغ مساحته نحو 6,300 قدم مربعة، منسقة بعناية، وجناحاً ترفيهياً داخلياً متكاملاً يشمل مسبحاً، وحوض سبا، وساونا، وصالة رياضية.كما يتمتع العقار بأنظمة أمنية عالية التقنية، تتضمن نظام متطوراً مقسماً إلى مناطق، وكاميرات مراقبة، وبوابات كهربائية.وأفادت التقارير أيضًا بأن جاما وشريكها يستعينان بطاقم أمني خاص يراقب سلامة العقار عبر جولات تفقد عشوائية.وتُعد قرية ألدرلي إيدج جزءًا من " الذهبي" في مقاطعة تشيشاير، وتضم بين سكانها العشرات من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال متحدث باسم شرطة تشيشاير: "بعد الساعة 11:10 مساءً بقليل من يوم الأربعاء 28 كانون الثاني، تلقت الشرطة بلاغات عن عملية سطو على أحد المنازل في ألدرلي إيدج، انتقلت الدوريات إلى الموقع وتبيّن أن الدخول تم بالقوة، وأن عددًا من المقتنيات قد سُرق. ولا تزال التحقيقات جارية حاليًا".وكان الثنائي قد أكّد علاقتهما رسميًا في أبريل 2025، بعدما أشارت تقارير إلى تعارفهما خلال حفل MTV Europe Music Awards العام 2024.وفي الأسبوع الماضي، نشرت جاما سلسلة من القصص عبر حسابها على "إنستغرام" أمام نحو 3.2 ملايين متابع، كشفت خلالها امتلاكها منازل في ومنطقة ، إضافة إلى تشيشاير.ويحمل المدافع ألوان مانشستر سيتي منذ العام 2020، وكان قد وقّع في آب 2025 على تمديد عقده لمدة عامين.