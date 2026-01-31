Alsumaria Tv
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي

رياضة

2026-01-31 | 06:50
سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي
133 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تعرّض منزل روبن دياز، نجم مانشستر سيتي، وصديقته مقدّمة برنامج Love Island، مايا جاما، لعملية سطو على مقتنيات تُقدَّر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية.

ووقعت الحادثة أثناء غياب الثنائي عن المنزل الكائن في قرية ألدرلي إيدج بمقاطعة تشيشاير، المعروفة بعقاراتها الفاخرة وكونها مقرًّا لعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت جاما (31 عامًا) متواجدة في جنوب أفريقيا لتصوير برنامج Love Island: All Stars حين وقع الاقتحام، بينما كان دياز قد تواجد في مانشستر قبل ذلك لخوض مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مانشستر سيتي، قال مساعد المدرب بيب ليندرس: "نحاول بالطبع دعمه كنادٍ. لم أتحدث معه شخصيًا".
وأضاف: "سيعود يوم الاثنين للمشاركة في التدريبات الجماعية. هذه أمور لا يتمنى أحد حدوثها. سنواصل دعمه ونرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".
ويضم منزل الثنائي، الذي تبلغ مساحته نحو 6,300 قدم مربعة، حدائق منسقة بعناية، وجناحاً ترفيهياً داخلياً متكاملاً يشمل مسبحاً، وحوض سبا، وساونا، وصالة رياضية.
كما يتمتع العقار بأنظمة أمنية عالية التقنية، تتضمن نظام إنذار متطوراً مقسماً إلى مناطق، وكاميرات مراقبة، وبوابات كهربائية.
وأفادت التقارير أيضًا بأن مايا جاما وشريكها روبن دياز يستعينان بطاقم أمني خاص يراقب سلامة العقار عبر جولات تفقد عشوائية.
وتُعد قرية ألدرلي إيدج جزءًا من "المثلث الذهبي" في مقاطعة تشيشاير، وتضم بين سكانها العشرات من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال متحدث باسم شرطة تشيشاير: "بعد الساعة 11:10 مساءً بقليل من يوم الأربعاء 28 كانون الثاني، تلقت الشرطة بلاغات عن عملية سطو على أحد المنازل في ألدرلي إيدج، انتقلت الدوريات إلى الموقع وتبيّن أن الدخول تم بالقوة، وأن عددًا من المقتنيات قد سُرق. ولا تزال التحقيقات جارية حاليًا".
وكان الثنائي قد أكّد علاقتهما رسميًا في أبريل 2025، بعدما أشارت تقارير إلى تعارفهما خلال حفل MTV Europe Music Awards العام 2024.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت جاما سلسلة من القصص عبر حسابها على "إنستغرام" أمام نحو 3.2 ملايين متابع، كشفت خلالها امتلاكها منازل في لندن ومنطقة كوتسوولدز، إضافة إلى تشيشاير.
ويحمل المدافع البرتغالي ألوان مانشستر سيتي منذ العام 2020، وكان قد وقّع في آب 2025 على تمديد عقده لمدة عامين.
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
Play
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
10:40 | 2026-01-31
بغطاء بائع غاز.. سارق "قناني المنازل" بقبضة شرطة الكرخ
Play
بغطاء بائع غاز.. سارق "قناني المنازل" بقبضة شرطة الكرخ
10:15 | 2026-01-31
متظاهرون يهاجمون مركز إدارة الهجرة في لوس أنجلوس ويدمرون محتوياته
Play
متظاهرون يهاجمون مركز إدارة الهجرة في لوس أنجلوس ويدمرون محتوياته
08:09 | 2026-01-31
تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو
Play
تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو
14:11 | 2026-01-30
تظاهرات كبيرة في السليمانية دعماً لـ"روجافا"
Play
تظاهرات كبيرة في السليمانية دعماً لـ"روجافا"
09:31 | 2026-01-30
شاهد.. تشييع "أم زكي" نجمة باب الحارة بعد اغتيالها على يد عاملتها!
Play
شاهد.. تشييع "أم زكي" نجمة باب الحارة بعد اغتيالها على يد عاملتها!
09:22 | 2026-01-30
سيول تداهم طوز خورماتو وشرق صلاح الدين
Play
سيول تداهم طوز خورماتو وشرق صلاح الدين
09:17 | 2026-01-30
بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)
Play
بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)
04:54 | 2026-01-30
لليوم الثاني.. خروج مئات المواطنين بتظاهرة احتجاجاً على التدخلات الخارجية (صور+ فيديو)
Play
لليوم الثاني.. خروج مئات المواطنين بتظاهرة احتجاجاً على التدخلات الخارجية (صور+ فيديو)
11:39 | 2026-01-29
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
Play
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
11:19 | 2026-01-28
