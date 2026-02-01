Alsumaria Tv
لاعب عربي ينضم الى برشلونة

رياضة

2026-02-01 | 10:21
لاعب عربي ينضم الى برشلونة
380 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد، إتمام صفقة تاريخية بضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم قادما على سبيل الإعارة من نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فريق برشلونة عبر حسابه على منصة "X": "نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم لفريق @FCBarcelonaB حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".
ويعد حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري ينضم إلى صفوف نادي برشلونة، على مدار تاريخ "البلوغرانا".
ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة.
وقال حمزة عبد الكريم تعليقا على انضمامه إلى صفوف برشلونة: "سيكون طموحي كبيرا مع هذا النادي، إن شاء الله أكون على قدر المسؤولية، شرف لي أن أرتدي قميص النادي الذي له تاريخ كبير، سأحاول إسعاد جماهير برشلونة".
ووفقا لتقارير صحفية متطابقة، تعاقد برشلونة مع حمزة من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، على أن يلعب اللاعب خلال الفترة المقبلة مع رديف نادي برشلونة لاكتساب الخبرات والتأقلم مع أسلوب اللعب داخل النادي.
وتتضمن الصفقة خيار شراء نهائي في صيف عام 2026، مقابل 3 ملايين يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية إلى 5 ملايين يورو في حال تفعيل المكافآت المرتبطة بالأداء والمشاركة.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
السومرية - أخبار العراق
Alsumaria Tv
