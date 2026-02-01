Alsumaria Tv
Alsumaria TV
Play
LIVE
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
المزيد
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
ميسي يحدد موقفه من انتخابات البلوجرانا

رياضة

2026-02-01 | 14:11
ميسي يحدد موقفه من انتخابات البلوجرانا
المصدر:
موقع كووورة
141 شوهد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موقف ليونيل ميسي، أسطورة البارسا السابق، ونجم إنتر ميامي الحالي، من انتخابات البلوجرانا.

وقالت صحيفة "موندوديبورتيفو"، إنه من الشائع جدًا سماع المرشحين المعارضين للرئيس الحالي خوان لابورتا، يتحدثون عن ليونيل ميسي، وما ينبغي أن يمثله لنادي برشلونة.. حتى فيكتور فونت اعترف علنًا بأن أول ما سيفعله لو فاز بالانتخابات هو الاتصال بميسي.. فالأرجنتيني مكسبٌ كبيرٌ للبلوجرانا، والجميع يعلم ذلك".

وقبل فونت، اتجه مرشح آخر على منصب رئيس برشلونة وهو مارك سيريا، لاستخدام اسم البرغوث واصفا إياه بالشريك الاستراتيجي للنادي.

وتابعت الصحيفة: "حتى الآن، لم يتصل أي مرشح بالأرجنتيني أو يتواصل معه. يركز ميسي حاليًا على استعدادات فريقه للموسم الجديد وجولته في أمريكا الجنوبية، وينوي النأي بنفسه عن انتخابات رئاسة برشلونة الحالية. لم تكن تجربته الأخيرة إيجابية أيضًا".

ورغم دعم ليونيل ميسي، لخوان لابورتا، في انتخابات رئاسة برشلونة في 2021، فإن الرئيس الحالي للعملاق الكتالوني كان له دور في رحيل البرغوث عن كامب نو قبل 5 سنوات.

وواصلت الصحيفة الكتالونية: "سيتابع ليو مجريات الأمور من بعيد، حتى مع علمه بأن اسمه سيتردد على ألسنة الجميع. إنه هادئٌ جدًا ويركز على ما يشغله أكثر في الوقت الراهن: إنتر ميامي، الذي يبدأ موسمه الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم في 22 شباط الجاري، وكأس العالم القادمة، والتي من المفترض أن تكون الأخيرة له".

وشدد الصحيفة: "نؤكد مجددًا أنه حتى الآن، لم يتواصل أي من المرشحين لرئاسة نادي برشلونة مع ميسي".

يذكر أنه سيتم خلال أيام، الإعلان رسميًا عن انتخابات برشلونة المقبلة، المقرر إجراؤها في 15 أذار المقبل، ويتعين على الرئيس الحالي، خوان لابورتا، الاستقالة قبل 21 شباط الجاري، إذا كان يرغب في الترشح للانتخابات، وهو ما سيفعله، وسيبقى أعضاء مجلس الإدارة الستة، بقيادة رافا يوستي، في المجلس المؤقت.
 
Alsumaria Tv
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
Alsumaria Tv
نعم
نعم
كلا
كلا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في العراق.. الشارع يبتلع سيارة مدنية (فيديو)
Play
في العراق.. الشارع يبتلع سيارة مدنية (فيديو)
13:11 | 2026-02-01
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
Play
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
Play
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
05:10 | 2026-02-01
انقسام كردي كردي قد يعطل جلسة الأحد.. فيديو
Play
انقسام كردي كردي قد يعطل جلسة الأحد.. فيديو
13:46 | 2026-01-31
المصرف الأهلي العراقي يوزع جوائز تصل الى مليار دينار
Play
المصرف الأهلي العراقي يوزع جوائز تصل الى مليار دينار
13:26 | 2026-01-31
طيران مجهول يجوب سماء ميسان.. فيديو
Play
طيران مجهول يجوب سماء ميسان.. فيديو
11:19 | 2026-01-31
تنسيقية منتسبي التعليم العالي تعلن تعليق الاعتصامات مؤقتاً وتؤكد التمسك بالحقوق المشروعة
Play
تنسيقية منتسبي التعليم العالي تعلن تعليق الاعتصامات مؤقتاً وتؤكد التمسك بالحقوق المشروعة
10:50 | 2026-01-31
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
Play
مشاهد للصواريخ الإيرانية ضمن المناورة الجارية حالياً.. (فيديو وصور)
10:40 | 2026-01-31
بغطاء بائع غاز.. سارق "قناني المنازل" بقبضة شرطة الكرخ
Play
بغطاء بائع غاز.. سارق "قناني المنازل" بقبضة شرطة الكرخ
10:15 | 2026-01-31
رجل يصادف السيد الصدر وهو ذاهب الى كربلاء لاداء الزيارة، شاهدوا ماذا طلب منه؟
Play
رجل يصادف السيد الصدر وهو ذاهب الى كربلاء لاداء الزيارة، شاهدوا ماذا طلب منه؟
10:08 | 2026-01-31
AlSumaria
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
