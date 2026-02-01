ميسي يحدد موقفه من انتخابات البلوجرانا

وقالت صحيفة "موندوديبورتيفو"، إنه من الشائع جدًا سماع المرشحين المعارضين للرئيس الحالي خوان لابورتا
، يتحدثون عن ليونيل ميسي
، وما ينبغي أن يمثله لنادي برشلونة.. حتى فيكتور فونت
اعترف علنًا بأن أول ما سيفعله لو فاز بالانتخابات هو الاتصال بميسي.. فالأرجنتيني مكسبٌ كبيرٌ للبلوجرانا، والجميع يعلم ذلك".
وقبل فونت، اتجه مرشح آخر على منصب رئيس برشلونة وهو مارك سيريا، لاستخدام اسم البرغوث واصفا إياه بالشريك الاستراتيجي للنادي.
وتابعت الصحيفة: "حتى الآن، لم يتصل أي مرشح بالأرجنتيني أو يتواصل معه. يركز ميسي حاليًا على استعدادات فريقه للموسم الجديد وجولته في أمريكا
الجنوبية، وينوي النأي بنفسه عن انتخابات رئاسة برشلونة الحالية. لم تكن تجربته الأخيرة إيجابية أيضًا".
ورغم دعم ليونيل
ميسي، لخوان لابورتا
، في انتخابات رئاسة برشلونة في 2021، فإن الرئيس الحالي للعملاق الكتالوني كان له دور في رحيل البرغوث عن كامب نو
قبل 5 سنوات.
وواصلت الصحيفة الكتالونية: "سيتابع ليو مجريات الأمور من بعيد، حتى مع علمه بأن اسمه سيتردد على ألسنة الجميع. إنه هادئٌ جدًا ويركز على ما يشغله أكثر في الوقت الراهن: إنتر ميامي
، الذي يبدأ موسمه الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم
في 22 شباط الجاري، وكأس العالم القادمة، والتي من المفترض أن تكون الأخيرة له".
وشدد الصحيفة: "نؤكد مجددًا أنه حتى الآن، لم يتواصل أي من المرشحين لرئاسة نادي برشلونة
مع ميسي".
يذكر أنه سيتم خلال أيام، الإعلان رسميًا عن انتخابات برشلونة المقبلة، المقرر إجراؤها في 15 أذار المقبل، ويتعين على الرئيس الحالي، خوان لابورتا، الاستقالة
قبل 21 شباط الجاري، إذا كان يرغب في الترشح للانتخابات، وهو ما سيفعله، وسيبقى أعضاء مجلس الإدارة
الستة، بقيادة رافا يوستي
، في المجلس المؤقت
.