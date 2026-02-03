الكشف عن شروط ليونيل ميسي للانتقال إلى الدوري التركي

واكدت تقارير صحفية فتح هذا الباب بشروط استثنائية مرتبطة بكأس العالم 2026 في أمريكا
وكندا والمكسيك.
ميسي
الذي سيدافع عن لقب كأس العالم
الذي حققه في 2022 يريد بطولة أقل تنافسية عن الدوري الأمريكي
المضغوط بالمباريات خلال فترة الأشهر الأربعة من الآن وحتى يونيو/ حزيران موعد كأس العالم.
ومن جانبها نقلت صحيفة "ديلي ساباح" التركية عن الإعلامي التركي المخضرم ليفنت توزيمان عبر قناة "أ سبور" أن إدارة غلطة سراي
تبحث إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي
لمدة 4 أشهر فقط.
ويأتي الهدف من الانتقال الحفاظ على اللياقة البدنية للنجم الأرجنتيني دون إرهاق جسده قبل انطلاق كأس العالم 2026.
وضع ممثلو ليونيل
ميسي بحسب التقرير مجموعة من الشروط الغريبة والاستثنائية وهي ألا يزيد عدد المباريات التي سيخوضها الأرجنتيني في تلك الفترة عن 12 مواجهة.
وسيتجنب البرغوث السفر خارج إسطنبول لتقليل الإرهاق ومخاطر الإصابات، على أن تكون المباريات التي سيلعبها كلها على ملعب النادي "رامز بارك".
وأضاف الإعلامي: "أكدت الإدارة ذلك. لقد أرادوا ضم ميسي من الولايات المتحدة
. موقف ميسي واضح: الدوري الأمريكي يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، ولا يريد الوصول إلى كأس العالم مصابًا".
وأكمل: "رفض ميسي من قبل عرضاً من الهلال
، ولكن هذه المرة هناك استعداد، وحال تأهل الفريق لنهائي كأس تركيا
فإن نهائي المسابقة سيكون من ضمن المباريات الـ12".