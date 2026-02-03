Alsumaria Tv
برشلونة يجري تغييرات على تشكيلة مباراة ربع نهائي الكأس

رياضة

2026-02-03 | 14:40
برشلونة يجري تغييرات على تشكيلة مباراة ربع نهائي الكأس
المصدر:
موقع كووورة
156 شوهد

أجرى هانز فليك، مدرب برشلونة، تغييرات على التشكيلة الأساسية لمباراة ربع نهائي كأس الملك، ضد ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء.

وأدخل المدرب بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى وقت للعب، مع الحفاظ على جوهر التشكيلة الأساسية.

ومقارنة بمباراة راسينج، بثمن النهائي، انضم كل من كانسيلو، وأراوخو، وإريك جارسيا، ودي يونج، وليفاندوفسكي إلى تشكيلة الفريق.

وجاءت التشكيلة الأساسية لبرشلونة كما يلي: خوان جارسيا، كانسيلو، أراوخو، إيريك جارسيا، جيرارد مارتن؛ دي يونج، برنال؛ لامين، أولمو، راشفورد وليفاندوفسكي.

في خط الدفاع، كان إشراك كانسيلو لإراحة كوندي أمرًا بديهيًا، ويتألف الدفاع من أراوخو، الذي بدأ أساسيًا لأول مرة منذ عودته، وإريك جارسيا مجددًا، اللاعب الذي لا غنى عنه، رغم أنه لم يلعب ضد راسينج.

ومع عدم وجود بيدري في خط الوسط، يُشرك فليك بيرنال، الذي يبدو في حالة بدنية جيدة، ليلعب بجانب دي يونج.

وفي الهجوم، يلعب لامين يامال، الذي يُظهر أفضل مستوياته، إلى جانب أولمو في مركز صانع الألعاب، مما يُريح فيرمين.

ويبدأ راشفورد أساسيًا في مباراة الكأس على الجناح الأيسر، ويحل ليفاندوفسكي محل فيران توريس، الذي بدأ أساسيًا ضد إلتشي.
