برشلونة يجري تغييرات على تشكيلة مباراة ربع نهائي الكأس

وأدخل المدرب بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى وقت للعب، مع الحفاظ على جوهر التشكيلة الأساسية.ومقارنة بمباراة راسينج، بثمن النهائي، انضم كل من ، وأراوخو، وإريك ، ودي يونج، وليفاندوفسكي إلى تشكيلة الفريق.وجاءت التشكيلة الأساسية لبرشلونة كما يلي: ، كانسيلو، أراوخو، إيريك جارسيا، جيرارد ؛ دي يونج، برنال؛ لامين، أولمو، راشفورد وليفاندوفسكي.في خط الدفاع، كان إشراك كانسيلو لإراحة كوندي أمرًا بديهيًا، ويتألف الدفاع من أراوخو، الذي بدأ أساسيًا لأول مرة منذ عودته، وإريك جارسيا مجددًا، اللاعب الذي لا غنى عنه، رغم أنه لم يلعب ضد راسينج.ومع عدم وجود في خط الوسط، يُشرك فليك بيرنال، الذي يبدو في حالة بدنية جيدة، ليلعب بجانب دي يونج.وفي الهجوم، يلعب ، الذي يُظهر أفضل مستوياته، إلى جانب أولمو في مركز صانع الألعاب، مما يُريح فيرمين.ويبدأ راشفورد أساسيًا في مباراة الكأس على الجناح الأيسر، ويحل محل ، الذي بدأ أساسيًا ضد إلتشي.