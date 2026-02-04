Alsumaria Tv
ماذا قال بنزيما بعد أول مران له مع الهلال السعودي.. مدريد ضمن الحكاية

رياضة

2026-02-04 | 07:51
ماذا قال بنزيما بعد أول مران له مع الهلال السعودي.. مدريد ضمن الحكاية
92 شوهد

شبه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثا لصفوف فريق الهلال السعودي لكرة القدم فريقه الجديد بريال مدريد الإسباني الذي لعب له من قبل.


وقال بنزيما في تصريحات إعلامية بعد أول مران له بالقميص الأزرق: "سبق أن واجهت الهلال عندما كنت في مدريد، ولم تكن مباراة سهلة أبدا، كانت مواجهة قوية ولدي ذكريات جيدة عنها. واليوم أنا سعيد لأنني أصبحت لاعبا في نادي الهلال".

وأضاف: "كنت أحب هذا الفريق منذ زمن. وكل شيء يسير على ما يرام، فالجماهير رائعة، والفريق يلعب بشكل جيد ولديهم لاعبون مميزون وعقلية احترافية ومنهجية عمل قوية".

وشدد بنزيما على سعادته مع الهلال، وقال: "أشعر بشعور رائع، أنا سعيد جدا بوجودي هنا بعد أول حصة تدريبية لي مع الفريق ومع المدرب.

و
فخور وسعيد أيضا بأن أكون جزءا من هذا الفريق. إنه فريق عظيم وله تاريخ كبير، لقد حققوا الكثير من البطولات، وهو يشبه ريال مدريد هنا في آسيا".

وكان بنزيما، الفائز بلقب دوري روشن السعودي، انضم إلى صفوف نادي الهلال قادما من نادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر الاثنين الماضي.


ووقع المهاجم المخضرم عقدا لمدة عام ونصف العام مع متصدر دوري روشن الحالي، الذي يتربع على قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن نادي النصر.

وشارك بنزيما إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي مع فريقه السابق الاتحاد، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.

يذكر أن المواجهة المقبلة للهلال ستكون غدا الخميس أمام الأخدود، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات الجولة 21 من دور روشن.
