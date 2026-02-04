ماذا قال بنزيما بعد أول مران له مع الهلال السعودي.. مدريد ضمن الحكاية

وقال في تصريحات إعلامية بعد أول مران له بالقميص الأزرق: "سبق أن واجهت عندما كنت في ، ولم تكن مباراة سهلة أبدا، كانت مواجهة قوية ولدي ذكريات جيدة عنها. واليوم أنا سعيد لأنني أصبحت لاعبا في ".وأضاف: "كنت أحب هذا الفريق منذ زمن. وكل شيء يسير على ما يرام، فالجماهير رائعة، والفريق يلعب بشكل جيد ولديهم لاعبون مميزون وعقلية احترافية ومنهجية عمل قوية".وشدد بنزيما على سعادته مع الهلال، وقال: "أشعر بشعور رائع، أنا سعيد جدا بوجودي هنا بعد أول حصة تدريبية لي مع الفريق ومع المدرب.فخور وسعيد أيضا بأن أكون جزءا من هذا الفريق. إنه فريق عظيم وله تاريخ كبير، لقد حققوا الكثير من البطولات، وهو يشبه هنا في ".وكان بنزيما، الفائز بلقب ، انضم إلى صفوف نادي الهلال قادما من في صفقة انتقال حر الاثنين الماضي.ووقع المهاجم المخضرم عقدا لمدة عام ونصف العام مع متصدر الحالي، الذي يتربع على قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن .وشارك بنزيما إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي مع فريقه السابق الاتحاد، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.يذكر أن المواجهة المقبلة للهلال ستكون غدا الخميس أمام الأخدود، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات الجولة 21 من دور روشن.