الانتقالات الشتوية تقلل خيارات مدريد لتعزيز خط دفاعه

وكما ذكرت صحيفة "آس" سابقًا، يُعدّ هذا الأمر أولويةً قصوى للنادي، إلى جانب التعاقد مع لاعب وسط مبدع، وقد قلّصت صفقات انتقال من إلى واقتراب أوباميكانو من تجديد عقده مع ، خيارات "لوس بلانكوس" بشكل ملحوظ.ومع ذلك، لا يزال أمام خياران: سوق الانتقالات وأكاديمية الشباب.ويُعدّ جوهرةً ثمينةً يتمّ تطويرها داخل النادي، بينما يشقّ جاكوبو طريقه بنجاح مع كومو بقيادة المدرب .ولطالما كان واضحًا في رفضه الدخول في مزايدات باهظة على اللاعبين إذا كانت أندية النخبة الأوروبية تسعى لضمهم.وقد باتت هذه الخطة، المتمثلة في ترك العقود تنتهي للحصول على انتقال مجاني، شائعة بشكل متزايد.والخبر السار هو أن ريال مدريد ليس معتمداً بشكل كبير على سوق الانتقالات لتعزيز هذا المركز، بالنظر إلى ما هو موجود بالفعل.لا يزال الفريق يتوقع عودة ميليتاو إلى أفضل مستوياته، ومن المتوقع أن يتطور هويسن مع عودة الأمور إلى نصابها، وقد أثبت أسينسيو أنه لاعب أساسي.وهناك خيار إعادة جاكوبو رامون، الذي يقدم موسماً استثنائياً مع كومو.. باعه ريال مدريد مقابل 2.5 مليون يورو، ويمكنه استعادته مقابل 8 ملايين يورو.