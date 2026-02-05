Alsumaria Tv
5 لاعبين تحت حماية أربيلوا في ريال مدريد

رياضة

2026-02-05 | 05:08
5 لاعبين تحت حماية أربيلوا في ريال مدريد
318 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يحظى عدد من لاعبي ريال مدريد بحماية خاصة من جانب ألفارو أربيلوا المدير الفني للفريق منذ توليه المهمة خلفا للاسباني تشابي ألونسو، حيث يشاركون بصفة أساسية مع المرينجي في الفترة الماضية.



وقالت صحيفة آس الاسبانية أن نجوم ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي أصبحوا غير قابلين للمساس تحت قيادة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وأضاف التقرير أن خماسي الريال لعبوا كل دقيقة مع أربيلوا ولم يتم استبدالهم باستثناء مباراة ألباسيتي بكأس ملك إسبانيا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن معظم النجوم البارزين لم يكونوا على علاقة جيدة مع المدرب السابق تشابي ألونسو، ومع ذلك، فقد نجح أربيلوا في استقرار أجواء غرفة الملابس داخل صفوف الريال، من خلال بناء علاقة جيدة مع الفريق، ومع ذلك، بدأت الشكوك تتسلل بشأن الأفكار التكتيكية لمدرب كاستيا السابق بعد الهزيمة الثقيلة أمام بنفيكا والفوز الصعب على رايو فاليكانو.

كما كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تطورات إيجابية داخل معسكر ريال مدريد، مع اقتراب عدد من اللاعبين المصابين من العودة إلى المشاركة، في توقيت حاسم قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة، واستحقاقات الكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق استأنف تدريباته البدنية بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، عقب راحة استمرت يومين، مع تركيز خاص على استعادة الجاهزية البدنية للاعبين العائدين من الإصابات، وعلى رأسهم أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي، اللذان يخطوان الخطوات الأخيرة في برنامجهما التأهيلي، وأيضا راؤول أسيسنو.

وأكد التقرير أن الثنائي يشارك حاليًا في تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أنطونيو بينتوس، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل العودة الرسمية للمشاركة، دون حسم موقفهما النهائي من مباراة فالنسيا حتى الآن.
