5 لاعبين تحت حماية أربيلوا في ريال مدريد

وقالت صحيفة آس الاسبانية أن نجوم وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وتيبو وفيديريكو أصبحوا غير قابلين للمساس تحت قيادة المدرب المؤقت أربيلوا.وأضاف التقرير أن خماسي لعبوا كل دقيقة مع أربيلوا ولم يتم استبدالهم باستثناء مباراة ألباسيتي بكأس ملك إسبانيا.واختتمت الصحيفة تقريرها بأن معظم النجوم البارزين لم يكونوا على علاقة جيدة مع المدرب السابق ، ومع ذلك، فقد نجح أربيلوا في استقرار أجواء غرفة الملابس داخل صفوف الريال، من خلال بناء علاقة جيدة مع الفريق، ومع ذلك، بدأت الشكوك تتسلل بشأن الأفكار التكتيكية لمدرب كاستيا السابق بعد الهزيمة الثقيلة أمام والفوز الصعب على رايو فاليكانو.كما كشفت صحيفة آس عن تطورات إيجابية داخل معسكر ريال ، مع اقتراب عدد من اللاعبين المصابين من العودة إلى المشاركة، في توقيت حاسم قبل مواجهة المرتقبة، واستحقاقات ودوري أبطال أوروبا.وأوضحت الصحيفة، أن الفريق استأنف تدريباته البدنية بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، عقب راحة استمرت يومين، مع تركيز خاص على استعادة الجاهزية البدنية للاعبين العائدين من الإصابات، وعلى رأسهم أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي، اللذان يخطوان الخطوات الأخيرة في برنامجهما التأهيلي، وأيضا راؤول أسيسنو.وأكد التقرير أن الثنائي يشارك حاليًا في تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أنطونيو بينتوس، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل العودة الرسمية للمشاركة، دون حسم موقفهما النهائي من مباراة فالنسيا حتى الآن.