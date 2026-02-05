غافي يعود الى برشلونة.. هذا موعد المشاركة

وتعرض غافي لإصابة في الركبة اليمنى في سبتمبر/ أيلول 2025 أبقته بعيداً عن الملاعب بعدما أجرى جراحة في غضروف الركبة.وقتها قدر فترة التعافي التي يحتاجها غافي إلى 4 أو 5 أشهر، وهي الفترة التي تنتهي في نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.ومن جانبها أوضحت صحيفة " " في تقرير لها أن غافي سيعود لبرشلونة نهاية الشهر الحالي.ونشر غافي أمس الأربعاء صورة له مع صديقه ، الغائب أيضاً عن البارسا للإصابة، وهما يرتديان ملابس التدريب على أحد ملاعب ، ما يشير لوجود تطور ملحوظ في برنامج التعافي الخاص بالثنائي.ورغم تقرير الصحيفة الإسبانية بعدم وجود إطار زمني محدد لعودة لاعب الوسط الشاب لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجاري هو الوقت الأنسب.ومن جانبه يريد الألماني عودة غافي في مرحلة الحسم من الموسم الحالي والتي تبدأ في مارس/ أذار المقبل بداية من مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويسعى برشلونة كذلك لمواصلة الاستمرار على قمة والتتويج كذلك بكأس ملك إسبانيا والاستمرار في دوري أبطال أوروبا.يذكر أن غافي قد خاض خلال الموسم الحالي مع برشلونة أول مباراتين فقط في الدوري وصنع هدف في الجولة الأولى في انتصار 3-0 ضد مايوركا.