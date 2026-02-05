في عيد ميلاده الـ34.. كم تبلغ ثروة نيمار؟

تُقدر ثروة بـ 450 مليون دولار، وهو رقم يعكس الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال مسيرته، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب .نيمار بدأ مسيرته الرياضية في البرازيلي عام 2009، حيث برع في تقديم أداء مميز، ليصبح في فترة قصيرة واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في البرازيل.وفي 2013، انتقل إلى برشلونة الإسباني، حيث شكل جزءًا من الثلاثي الهجومي الأسطوري "MSN" مع و . ومع برشلونة، فاز نيمار بالعديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2015.في 2017، شهدت مسيرة نيمار تحولًا ضخمًا حين انتقل إلى الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.رغم الضغوط التي تعرض لها بعد الانتقال، تمكن نيمار من تقديم أداء متميز مع ، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية، وأدى دورًا كبيرًا في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال في 2020.نيمار يعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. في 2022، وقع نيمار عقدًا مع فريق يقضي بتقديم راتب سنوي قدره 160 مليون دولار، ما جعله من بين أفضل الرياضيين دخلًا في العالم.بالإضافة إلى ذلك، يمتلك نيمار عقود رعاية ضخمة مع عدة شركات عالمية. أبرز هذه الرعايات كانت مع ، التي تمنحه 30 مليون دولار سنويًا. نيمار أيضًا كان له عقود مع وغيرها من العلامات التجارية التي تقدر نجاحه التجاري.على الصعيد الدولي، يُعد نيمار أحد أعمدة منتخب البرازيل. فمنذ انضمامه للفريق الوطني في عام 2010، كان له دور كبير في العديد من البطولات الكبرى. وقد فاز مع منتخب بلاده بـ 2013. كذلك شارك نيمار في العديد من مباريات بطولة ، ولا يزال يمثل علامة فارقة في منتخب السامبا.على الرغم من تاريخه الكبير، لا يزال نيمار في قمة عطائه الرياضي، حيث لا تظهر عليه أي علامات تراجع في المستوى. مع دخوله عامه الـ34، يبدو أن نيمار سيسعى للحفاظ على مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم. كما ينتظر الجمهور العديد من الإنجازات الجديدة .