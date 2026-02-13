كم تبلغ أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية

ويرتبط بعقود رعاية كبرى مع شركات عالمية في مجال الملابس الرياضية والاتصالات، مثل أديداس، بيبسي، ، ، وأوبو.وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قيمة الأرباح التي جناها محمد صلاح من عقود الرعاية واستغلال حقوق صورته.وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري جمع نحو 45 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي من عقود الرعاية في رقم يعكس مكانته التجارية العالمية ونجوميته الكروية.وحقق صلاح نحو 8 ملايين جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي فقط من عائداته خارج الملعب، أي ما يزيد على 150 ألف جنيه أسبوعيا، بخلاف راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.وتمثل هذه العائدات زيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالموسم السابق بعد أن زادت أرباح اللاعب صاحب الـ33 عامًا أيضًا بفضل المكافآت التي حصدها نتيجة فوزه مع بلقب الدوري الإنجليزي بجانب حصوله على وأفضل صانع ألعاب في "البريميرليغ".وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح أسس شركة لاستغلال حقوق صورته وتبلغ أصولها 44.5 مليون جنيه إسترليني مع سداد أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.وعاد اسم صلاح للارتباط بالانتقال إلى ، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى تلقيه عرضاً للرحيل إلى .