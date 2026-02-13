Alsumaria Tv
كم تبلغ أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية

رياضة

2026-02-13 | 13:37
كم تبلغ أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية
109 شوهد

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، العناوين ليس فقط بأهدافه في الملاعب والأنباء حول رحيله عن ليفربول هذه الأيام، بل أيضا بجذبه الرعاة بشكل دائم في ضوء تألقه اللافت في المواسم الأخيرة.


ويرتبط محمد صلاح بعقود رعاية كبرى مع شركات عالمية في مجال الملابس الرياضية والاتصالات، مثل أديداس، بيبسي، فودافون، أوبر، وأوبو.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قيمة الأرباح التي جناها محمد صلاح من عقود الرعاية واستغلال حقوق صورته.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري جمع نحو 45 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي من عقود الرعاية في رقم يعكس مكانته التجارية العالمية ونجوميته الكروية.

وحقق صلاح نحو 8 ملايين جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي فقط من عائداته خارج الملعب، أي ما يزيد على 150 ألف جنيه أسبوعيا، بخلاف راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.


وتمثل هذه العائدات زيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالموسم ال
سابق بعد أن زادت أرباح اللاعب صاحب الـ33 عامًا أيضًا بفضل المكافآت التي حصدها نتيجة فوزه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بجانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في "البريميرليغ".

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح أسس شركة لاستغلال حقوق صورته وتبلغ أصولها 44.5 مليون جنيه إسترليني مع سداد أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وعاد اسم صلاح للارتباط بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى تلقيه عرضاً للرحيل إلى نادي الاتحاد.
