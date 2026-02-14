Alsumaria Tv
الاتحاد الدولي للدراجات يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028

رياضة

2026-02-14 | 05:04
الاتحاد الدولي للدراجات يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028
26 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وافق الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم السبت، على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028.

وذكر بيان للاتحاد العراقي للدراجات، أن "رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، عقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد لابارتيان، الفرنسي الجنسية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على هامش منافسات بطولة آسيا لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال حميد بحسب البيان: إن "الاجتماع، الذي جمعه برئيس الاتحاد الدولي للدراجات، كان مثمراً، إذ تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لرياضة الدراجات من قبل الاتحاد الدولي، كما تعهد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خلال الاجتماع، بزيارة رسمية إلى العراق، على أن يتم تحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، شارك رئيس الاتحاد العراقي للدراجات في اجتماع الاتحاد الآسيوي الذي عقد في مدينة الرياض السعودية، بصفته الرسمية عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، إذ تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي. كما تمت في الاجتماع مناقشة تحضيرات الدول المستضيفة للبطولات التي ستقام خلال العام الحالي على مستوى قارة آسيا.

وبيّن رئيس اتحاد اللعبة أن "الاتحاد الدولي نظّم ورشة عمل على هامش منافسات بطولة آسيا للعبة في السعودية، وتضمنت الورشة مناقشة أنواع الدعم المقدم من التضامن الأولمبي للاتحادات الآسيوية، وإقامة دورات تطويرية للمدربين والفنيين، ودعم الرياضيين تمهيداً للمشاركة في اولمبياد لوس انجلوس، فضلاً عن مناقشة برامج الاتحاد الدولي التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ومنها إقامة معسكرات تدريبية للاعبين في المراكز التدريبية التابعة للاتحاد الدولي في الدول القارية، وكذلك في مقر الاتحاد الدولي في سويسرا".

وأشار إلى أنه "حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في مدينة جدة السعودية، وشهد الاجتماع منح العراق الموافقة الرسمية على استضافة بطولة آسيا للدراجات الجبلية في أربيل عام 2028، كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيان، المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، ومنهاج الاتحاد للعام الحالي، كذلك تم الاتفاق على تنظيم ماراثون السلام يقام في عدة دول عربية، على أن تحتضن العاصمة بغداد نهاية هذا الماراثون، وستتم في الفترة المقبلة مناقشة الأمور كافة التي تخص الماراثون".
اخترنا لك
نهاية حقبة "الملك المصري".. ليفربول يقرر عرض محمد صلاح للبيع
06:00 | 2026-02-14
بمشاركة المئات.. كربلاء تُحيي يومها السنوي بماراثون رياضي وجوائز مالية قيمة
04:00 | 2026-02-14
بينها ريال مدريد وليفربول.. جدول بأبرز مباريات اليوم في الدوريات العالمية
03:20 | 2026-02-14
رونالدو يحدد موقفه من مواجهة النصر المقبلة
03:02 | 2026-02-14
تصريحات صادمة لديمبيلي بعد سقوط سان جيرمان امام رين
17:00 | 2026-02-13
رسالة من رونالدو بعد عودته لتدريبات النصر
16:33 | 2026-02-13
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
Play
"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
04:34 | 2026-02-14
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
Play
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
02:37 | 2026-02-14
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
Play
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
11:13 | 2026-02-13
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
Play
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
08:59 | 2026-02-13
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
Play
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
04:32 | 2026-02-13
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
Play
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
15:14 | 2026-02-12
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
Play
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
14:54 | 2026-02-12
سباق مع الزمن في كربلاء.. إنقاذ طفل عالق داخل أنبوب مياه بعملية حبست الانفاس
Play
سباق مع الزمن في كربلاء.. إنقاذ طفل عالق داخل أنبوب مياه بعملية حبست الانفاس
12:40 | 2026-02-12
منع التصوير والدخول.. إجراءات أمنية في موقع انهيار "مول الزهراء" بالزعفرانية (شاهد)
Play
منع التصوير والدخول.. إجراءات أمنية في موقع انهيار "مول الزهراء" بالزعفرانية (شاهد)
04:37 | 2026-02-12
لكمات وتدافع داخل البرلمان التركي.. إصابة احد الأعضاء في انفه (فيديو)
Play
لكمات وتدافع داخل البرلمان التركي.. إصابة احد الأعضاء في انفه (فيديو)
10:33 | 2026-02-11
