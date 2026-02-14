الاتحاد الدولي للدراجات يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028

وذكر بيان للاتحاد العراقي للدراجات، أن "رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد
، عقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة
ديفيد لابارتيان، الفرنسي الجنسية، في مدينة الرياض
بالمملكة العربية السعودية
، على هامش منافسات بطولة آسيا
لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة".
وقال حميد بحسب البيان: إن "الاجتماع، الذي جمعه برئيس الاتحاد الدولي
للدراجات، كان مثمراً، إذ تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لرياضة الدراجات من قبل الاتحاد الدولي، كما تعهد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خلال الاجتماع، بزيارة رسمية إلى العراق
، على أن يتم تحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة".
وفي سياق متصل، شارك رئيس الاتحاد العراقي
للدراجات في اجتماع الاتحاد الآسيوي
الذي عقد في مدينة الرياض السعودية، بصفته الرسمية عضواً في المكتب التنفيذي
للاتحاد القاري
، إذ تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي. كما تمت في الاجتماع مناقشة تحضيرات الدول المستضيفة للبطولات التي ستقام خلال العام الحالي على مستوى قارة آسيا.
وبيّن رئيس اتحاد اللعبة
أن "الاتحاد الدولي نظّم ورشة عمل على هامش منافسات بطولة آسيا للعبة في السعودية، وتضمنت الورشة مناقشة أنواع الدعم المقدم من التضامن الأولمبي للاتحادات الآسيوية، وإقامة دورات تطويرية للمدربين والفنيين، ودعم الرياضيين تمهيداً للمشاركة في اولمبياد
لوس انجلوس، فضلاً عن مناقشة برامج الاتحاد الدولي التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ومنها إقامة معسكرات تدريبية للاعبين في المراكز التدريبية التابعة للاتحاد الدولي في الدول القارية، وكذلك في مقر الاتحاد الدولي في سويسرا
".
وأشار إلى أنه "حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في مدينة جدة السعودية، وشهد الاجتماع منح العراق الموافقة الرسمية على استضافة بطولة آسيا للدراجات الجبلية في أربيل
عام 2028، كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيان، المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، ومنهاج الاتحاد للعام الحالي، كذلك تم الاتفاق على تنظيم ماراثون
السلام يقام في عدة دول عربية، على أن تحتضن العاصمة بغداد
نهاية هذا الماراثون، وستتم في الفترة المقبلة مناقشة الأمور كافة التي تخص الماراثون".