الاتحاد الدولي للدراجات يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028

وذكر بيان للاتحاد العراقي للدراجات، أن "رئيس ، عقد اجتماعاً مع رئيس ديفيد لابارتيان، الفرنسي الجنسية، في مدينة بالمملكة العربية ، على هامش منافسات لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة".وقال حميد بحسب البيان: إن "الاجتماع، الذي جمعه برئيس للدراجات، كان مثمراً، إذ تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لرياضة الدراجات من قبل الاتحاد الدولي، كما تعهد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، خلال الاجتماع، بزيارة رسمية إلى ، على أن يتم تحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة".وفي سياق متصل، شارك رئيس للدراجات في اجتماع الذي عقد في مدينة الرياض السعودية، بصفته الرسمية عضواً في للاتحاد ، إذ تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي. كما تمت في الاجتماع مناقشة تحضيرات الدول المستضيفة للبطولات التي ستقام خلال العام الحالي على مستوى قارة آسيا.وبيّن رئيس أن "الاتحاد الدولي نظّم ورشة عمل على هامش منافسات بطولة آسيا للعبة في السعودية، وتضمنت الورشة مناقشة أنواع الدعم المقدم من التضامن الأولمبي للاتحادات الآسيوية، وإقامة دورات تطويرية للمدربين والفنيين، ودعم الرياضيين تمهيداً للمشاركة في لوس انجلوس، فضلاً عن مناقشة برامج الاتحاد الدولي التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ومنها إقامة معسكرات تدريبية للاعبين في المراكز التدريبية التابعة للاتحاد الدولي في الدول القارية، وكذلك في مقر الاتحاد الدولي في ".وأشار إلى أنه "حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في مدينة جدة السعودية، وشهد الاجتماع منح العراق الموافقة الرسمية على استضافة بطولة آسيا للدراجات الجبلية في عام 2028، كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيان، المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، ومنهاج الاتحاد للعام الحالي، كذلك تم الاتفاق على تنظيم السلام يقام في عدة دول عربية، على أن تحتضن العاصمة نهاية هذا الماراثون، وستتم في الفترة المقبلة مناقشة الأمور كافة التي تخص الماراثون".