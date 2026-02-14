نهاية حقبة "الملك المصري".. ليفربول يقرر عرض محمد صلاح للبيع

يعيش صلاح البالغ من العمر 33 عامًا موسمًا كارثيًا مع ، بعد تحوله إلى لاعب اعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أقحم النجم المصري في صراعات علنية مع المدرب الهولندي أرني سلوت، بعد تحميله وحيدًا مسؤولية الموسم السيئ للفريق.وفقًا لما ورد في موقع (fichajes)، اتخذ ليفربول قراره النهائي بالموافقة على بيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوعز بضرورة تسهيل رحيل النجم المصري عن "أنفيلد"، بنهاية منافسات الموسم الجاري.وبعد أشهر من التوترات الداخلية، يدرك ليفربول أن الوقت قد حان من أجل توديع صلاح، وإنهاء حقبته الذهبية في "أنفيلد"، والتي بدأت عام 2017، وتضمنت 427 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 251 هدفًا، مع تقديم 120 تمريرة حاسمة، منها 190 هدفًا وضعته في المركز الرابع ضمن قائمة أبرز هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ.يرغب ليفربول من هذا القرار البدء في عملية إعادة هيكلة شاملة، ستنتهي بإزاحة الكثير من نجوم الفريق المخضرمين، والذين باتوا لا يمثلون أولوية قصوى للإدارة الراهنة، إلى جانب خطط أخرى قد تؤدي إلى الإطاحة برأس المدرب أرني سلوت أيضًا.ويدرك ليفربول أن القيمة التسويقية لصلاح ما زالت مرتفعة، ما يعني أن عرضه للبيع في الصيف المقبل، سيشكل فرصة مثالية لكسب الأموال، والاستفادة منها للتعاقد مع نجم بديل، عوضًا عن ترك النجم المصري يرحل بالمجان حينما ينتهي عقده في صيف 2027.ومن المنتظر أن ينجح ليفربول في تحسين موقفه المالي من عملية بيع صلاح، سواء عبر الاستفادة المثلى من القيمة المالية المنتظرة في الصفقة، أو من خلال عملية توفير راتبه السنوي الكبير، والذي يبلغ 20.8 مليون جنيه إسترليني.جدير بالذكر أن يتصدر الموقف كأبرز المسابقات المنتظر رحيل صلاح إليها في الصيف المقبل، حيث سبق لاتحاد جدة السعودي التقدم بعرض سابق تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات النجم المصري، بانتظار ما سيحمله الصيف المقبل من تطورات في هذا الملف.