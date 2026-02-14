ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الصاعد

"عبد الأمير" يرفع اسم العراق عالياً في بطولة آسيا للدراجات بالسعودية
07:03 | 2026-02-14
نهاية حقبة "الملك المصري".. ليفربول يقرر عرض محمد صلاح للبيع
06:00 | 2026-02-14
الاتحاد الدولي للدراجات يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا لعام 2028
05:04 | 2026-02-14
بمشاركة المئات.. كربلاء تُحيي يومها السنوي بماراثون رياضي وجوائز مالية قيمة
04:00 | 2026-02-14
بينها ريال مدريد وليفربول.. جدول بأبرز مباريات اليوم في الدوريات العالمية
03:20 | 2026-02-14
رونالدو يحدد موقفه من مواجهة النصر المقبلة
03:02 | 2026-02-14