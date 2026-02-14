ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الصاعد

وأوضحت التقارير أن ، رئيس ، قد يُقدم على تعيين مدرب جديد مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، في حال رحيل بنهاية الموسم، ويظل اسم مطروحًا بقوة لخلافته بصورة دائمة.وبحسب التقارير، فإن أربيلوا لا يزال يقدّم توصيات فنية لإدارة النادي رغم الغموض المحيط بمستقبله، وقد نصح بدراسة بيع الفرنسي ، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية إنجليزية كبرى.وفي المقابل، وضع عينه على لاعب وسط ، ، لتعزيز خط الوسط. وقدم الدولي المجري موسمًا لافتًا، مسجلًا تسعة أهداف وصانعًا سبعة أخرى في 34 مباراة بمختلف المسابقات.ووفقًا لما ذكره موقع Topskills Sports UK، فقد تواصل "الملكي" رسميًا مع ليفربول، اليوم السبت، للاستفسار عن وضع سوبوسلاي، في وقت يراقب فيه من كثب تطورات ملف تجديد عقده، الذي لا يزال معقدًا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن.وشددت التقارير على أن سوبوسلاي أبدى "اهتمامًا حقيقيًا" بالانتقال إلى ، في وقت يُبدي فيه شكوكًا كبيرة بشأن تمديد عقده مع ليفربول، ويمتد عقد اللاعب الحالي حتى عام 2027، ما يعني أنه سيدخل الصيف المقبل وفي عقده عام واحد فقط.