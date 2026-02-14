Alsumaria Tv
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الصاعد

رياضة

2026-02-14 | 07:03
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الصاعد
105 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أفادت تقارير بأن ريال مدريد اتخذ خطوة ملموسة للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل حاجة الفريق الملكي إلى دفعة إبداعية جديدة في "سانتياغو برنابيو" بعد موسم اتسم بالتذبذب على مستوى عدة عناصر في الوسط.



وأوضحت التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد يُقدم على تعيين مدرب جديد مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، في حال رحيل ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم، ويظل اسم الألماني يورغن كلوب مطروحًا بقوة لخلافته بصورة دائمة.

وبحسب التقارير، فإن أربيلوا لا يزال يقدّم توصيات فنية لإدارة النادي رغم الغموض المحيط بمستقبله، وقد نصح بدراسة بيع الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية إنجليزية كبرى.

وفي المقابل، وضع ريال مدريد عينه على لاعب وسط ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، لتعزيز خط الوسط. وقدم الدولي المجري موسمًا لافتًا، مسجلًا تسعة أهداف وصانعًا سبعة أخرى في 34 مباراة بمختلف المسابقات.

ووفقًا لما ذكره موقع Topskills Sports UK، فقد تواصل "الملكي" رسميًا مع ليفربول، اليوم السبت، للاستفسار عن وضع سوبوسلاي، في وقت يراقب فيه من كثب تطورات ملف تجديد عقده، الذي لا يزال معقدًا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وشددت التقارير على أن سوبوسلاي أبدى "اهتمامًا حقيقيًا" بالانتقال إلى ريال مدريد، في وقت يُبدي فيه شكوكًا كبيرة بشأن تمديد عقده مع ليفربول، ويمتد عقد اللاعب الحالي حتى عام 2027، ما يعني أنه سيدخل الصيف المقبل وفي عقده عام واحد فقط.
