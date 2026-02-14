في الصيف المقبل.. ثورة مرتقبة في ريال مدريد

ويحتاج إلى تغييرات، حيث أن فشل مشروع ، شكل نقطة تحول في رؤية .وعلى مدار عدة فترات انتقالات، رفضت الإدارة، إبرام صفقات جديدة، انطلاقًا من قناعة بأن التشكيلة الحالية كافية للمنافسة على جميع الألقاب.وكشفت صحيفة "سبورت" ملامح ثورة مرتقبة داخل ريال في الميركاتو الصيفي المقبل.أول اسمين، مرشحين للعودة، واضحان داخل ريال مدريد، وهما إندريك ونيكو باز.وسيعود إندريك من فترة إعارته مع أولمبيك ، أما نيكو باز، سيفعل ريال مدريد، بند إعادة الشراء في عقده مع كومو، مقابل 9 ملايين يورو.والأهم سيأتي عبر الصفقات الجديدة التي بات ، مضطرًا للتفكير فيها، اثنتان منها قد تكونان في مركز قلب الدفاع، لتعويض وأنطونيو روديجر.ومن بين الأسماء المطروحة للتعاقد، عاد إبراهيما كوناتي مدافع ، ليكون الخيار المفضل، كما يراقب ريال مدريد، جاكوبو مدافع كومو، كخيار منخفض التكلفة.أما الصفقة الكبرى الأخرى، فستكون في خط الوسط، فبعد رفض التعاقد مع في صيف 2025، بطلب من ألونسو، بات من الضروري، جلب لاعب صانع ألعاب.المشكلة أن لاعبي النخبة في هذا الدور، مرتبطون بعقود طويلة، مما يجعل رحيلهم مكلفًا للغاية، ولذلك يضع ريال مدريد، عينه على مواهب واعدة من الصف الثاني مثل كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي.وأخيرًا، قد يؤدي رحيل مع نهاية عقده في الصيف المقبل، إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد.ويعد خريج الأكاديمية ديفيد خيمينيز، خيارًا مطروحًا، لكن إذا لم يراهن عليه النادي، فسيضطر لدخول السوق، خصوصًا في ظل سجل إصابات ، وتحفظ ، على اللعب في هذا المركز.