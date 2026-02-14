Alsumaria Tv
في الصيف المقبل.. ثورة مرتقبة في ريال مدريد

رياضة

2026-02-14 | 11:56
في الصيف المقبل.. ثورة مرتقبة في ريال مدريد
107 شوهد

سيكون الصيف المقبل، نقطة حاسمة داخل ريال مدريد، إذ يستعد الفريق الملكي لإجراء سلسلة من التغييرات المهمة.

ويحتاج ريال مدريد إلى تغييرات، حيث أن فشل مشروع تشابي ألونسو، شكل نقطة تحول في رؤية إدارة النادي.

وعلى مدار عدة فترات انتقالات، رفضت الإدارة، إبرام صفقات جديدة، انطلاقًا من قناعة بأن التشكيلة الحالية كافية للمنافسة على جميع الألقاب.

وكشفت صحيفة "سبورت" ملامح ثورة مرتقبة داخل ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

أول اسمين، مرشحين للعودة، واضحان داخل ريال مدريد، وهما إندريك ونيكو باز.

وسيعود إندريك من فترة إعارته مع أولمبيك ليون، أما نيكو باز، سيفعل ريال مدريد، بند إعادة الشراء في عقده مع كومو، مقابل 9 ملايين يورو.

والأهم سيأتي عبر الصفقات الجديدة التي بات النادي الملكي، مضطرًا للتفكير فيها، اثنتان منها قد تكونان في مركز قلب الدفاع، لتعويض ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر.

ومن بين الأسماء المطروحة للتعاقد، عاد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، ليكون الخيار المفضل، كما يراقب ريال مدريد، جاكوبو رامون مدافع كومو، كخيار منخفض التكلفة.

أما الصفقة الكبرى الأخرى، فستكون في خط الوسط، فبعد رفض التعاقد مع مارتن زوبيميندي في صيف 2025، بطلب من تشابي ألونسو، بات من الضروري، جلب لاعب صانع ألعاب.

المشكلة أن لاعبي النخبة في هذا الدور، مرتبطون بعقود طويلة، مما يجعل رحيلهم مكلفًا للغاية، ولذلك يضع ريال مدريد، عينه على مواهب واعدة من الصف الثاني مثل كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي.

وأخيرًا، قد يؤدي رحيل داني كارفاخال مع نهاية عقده في الصيف المقبل، إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

ويعد خريج الأكاديمية ديفيد خيمينيز، خيارًا مطروحًا، لكن إذا لم يراهن عليه النادي، فسيضطر لدخول السوق، خصوصًا في ظل سجل إصابات ترينت ألكسندر أرنولد، وتحفظ فيدي فالفيردي، على اللعب في هذا المركز.
مبابي يواجه الإيقاف قبل ديربي مدريد
15:11 | 2026-02-14
رونالدو يعود إلى هوايته في تسجيل الأهداف بعد "الأزمة"
14:01 | 2026-02-14
برشلونة يتقدم بشكوى الى الاتحاد الإسباني.. ما علاقة ريال مدريد
13:44 | 2026-02-14
"عبد الأمير" يرفع اسم العراق عالياً في بطولة آسيا للدراجات بالسعودية
07:03 | 2026-02-14
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم ليفربول الصاعد
07:03 | 2026-02-14
نهاية حقبة "الملك المصري".. ليفربول يقرر عرض محمد صلاح للبيع
06:00 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
23.74%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
17.06%
03:20 | 2026-02-13
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
16.1%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
15.06%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث &quot;دراك رايس&quot;
14.19%
09:06 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
09:06 | 2026-02-13
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
Play
13.85%
02:37 | 2026-02-14
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
02:37 | 2026-02-14
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
Play
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
12:43 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
Play
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
السماء تتحول الى اللون البني.. ماذا يحصل في كركوك (فيديو)
Play
السماء تتحول الى اللون البني.. ماذا يحصل في كركوك (فيديو)
06:41 | 2026-02-14
"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
Play
"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
04:34 | 2026-02-14
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
Play
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
02:37 | 2026-02-14
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
Play
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
11:13 | 2026-02-13
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
Play
خلال مهرجان استعراض للسيارات.. عجلة تصطدم بالجمهور وتوقع ضحايا في البصرة
08:59 | 2026-02-13
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
Play
بالفيديو.. ما يحصل في منطقة العلاوي
04:32 | 2026-02-13
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
Play
مواد غذائية ولحوم مدعومة... اقبال كثيف على التبضع مع قرب حلول رمضان!
15:14 | 2026-02-12
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
Play
الاقتصاد العراقي يتلقى دعما اوروبيا... إليكم التفاصيل
14:54 | 2026-02-12
