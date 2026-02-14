في الصيف المقبل.. ثورة مرتقبة في ريال مدريد

ويحتاج ريال مدريد
إلى تغييرات، حيث أن فشل مشروع تشابي ألونسو
، شكل نقطة تحول في رؤية إدارة النادي
.
وعلى مدار عدة فترات انتقالات، رفضت الإدارة، إبرام صفقات جديدة، انطلاقًا من قناعة بأن التشكيلة الحالية كافية للمنافسة على جميع الألقاب.
وكشفت صحيفة "سبورت" ملامح ثورة مرتقبة داخل ريال مدريد
في الميركاتو الصيفي المقبل.
أول اسمين، مرشحين للعودة، واضحان داخل ريال مدريد، وهما إندريك ونيكو باز.
وسيعود إندريك من فترة إعارته مع أولمبيك ليون
، أما نيكو باز، سيفعل ريال مدريد، بند إعادة الشراء في عقده مع كومو، مقابل 9 ملايين يورو.
والأهم سيأتي عبر الصفقات الجديدة التي بات النادي الملكي
، مضطرًا للتفكير فيها، اثنتان منها قد تكونان في مركز قلب الدفاع، لتعويض ديفيد ألابا
وأنطونيو روديجر.
ومن بين الأسماء المطروحة للتعاقد، عاد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول
، ليكون الخيار المفضل، كما يراقب ريال مدريد، جاكوبو رامون
مدافع كومو، كخيار منخفض التكلفة.
أما الصفقة الكبرى الأخرى، فستكون في خط الوسط، فبعد رفض التعاقد مع مارتن زوبيميندي
في صيف 2025، بطلب من تشابي
ألونسو، بات من الضروري، جلب لاعب صانع ألعاب.
المشكلة أن لاعبي النخبة في هذا الدور، مرتبطون بعقود طويلة، مما يجعل رحيلهم مكلفًا للغاية، ولذلك يضع ريال مدريد، عينه على مواهب واعدة من الصف الثاني مثل كيس سميت لاعب ألكمار الهولندي.
وأخيرًا، قد يؤدي رحيل داني كارفاخال
مع نهاية عقده في الصيف المقبل، إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد.
ويعد خريج الأكاديمية ديفيد خيمينيز، خيارًا مطروحًا، لكن إذا لم يراهن عليه النادي، فسيضطر لدخول السوق، خصوصًا في ظل سجل إصابات ترينت ألكسندر أرنولد
، وتحفظ فيدي فالفيردي
، على اللعب في هذا المركز.