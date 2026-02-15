اعتراف جديد يهز نهائي السنغال والمغرب.. هل تم "تجاوز" اللوائح لحماية المباراة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اعتراف جديد يهز نهائي السنغال والمغرب.. هل تم "تجاوز" اللوائح لحماية المباراة؟

رياضة

2026-02-15 | 06:01
اعتراف جديد يهز نهائي السنغال والمغرب.. هل تم &quot;تجاوز&quot; اللوائح لحماية المباراة؟
المصدر:
روسيا اليوم
288 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

عاد الجدل ليحيط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بإدارة المباراة التي جمعت بين السنغال والمغرب.

ورغم مرور نحو شهر على المواجهة التي انتهت بفوز السنغال (1-0) بعد التمديد، فإن تداعياتها لا تزال مستمرة، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أعادت ملف التحكيم إلى الواجهة.

المباراة شهدت أجواء مشحونة، أبرزها توقف طويل بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، وهو القرار الذي أثار غضب عدد من لاعبي السنغال، حيث غادر بعضهم أرض الملعب مؤقتا احتجاجا على القرار.

فتم تغريم الاتحاد السنغالي بأكثر من 600 ألف دولار، إضافة إلى إيقاف المدرب بابي ثياو لعدة مباريات قارية، ومعاقبة عدد من اللاعبين، من بينهم إليمان ندياي وإسماعيل سار، في خطوة هدفت بحسب الكاف، إلى فرض الانضباط وحماية مبادئ اللعب النظيف.

الجدل تصاعد من جديد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في دار السلام، حيث كشف رئيس لجنة الحكام أوليفييه سفاري، عن صدور تعليمات استثنائية خلال المباراة.

وبحسب ما نقل عن الاجتماع، كان من المفترض إنذار كل لاعب سنغالي غادر الملعب فور عودته، إلا أن توجيهات صدرت بعدم تنفيذ ذلك، بهدف تجنب إنهاء المباراة قبل أوانها والحفاظ على سير النهائي.

هذا الاعتراف، إن تأكد رسميا، يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التوازن بين تطبيق اللوائح والحفاظ على استمرارية المباراة، ويضع نزاهة إدارة النهائي تحت المجهر.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
لامين يامال جديد مطلوب في برشلونة.. من هو؟
11:16 | 2026-02-15
بايرن ميونيخ يعلن إصابة الحارس مانويل نوير
10:26 | 2026-02-15
مدرب برشلونة يزف نبأً سعيداً للجماهير
08:51 | 2026-02-15
بمشاركة 78 نادياً.. اختتام بطولة أندية العراق لاختراق الضاحية في أربيل
07:16 | 2026-02-15
اليوم.. "النوارس" يشدون الرحال إلى دبي لمواجهة الوصل وحسم التأهل الآسيوي
02:44 | 2026-02-15
مبابي يواجه الإيقاف قبل ديربي مدريد
15:11 | 2026-02-14
على خلفية &quot;فيديو الرياض&quot;.. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
22.85%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
19.31%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
16.19%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
16.09%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
13.23%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12.33%
12:44 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12:44 | 2026-02-14
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
Play
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
11:04 | 2026-02-15
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
Play
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
09:05 | 2026-02-15
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
Play
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
05:29 | 2026-02-15
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
Play
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
01:19 | 2026-02-15
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
Play
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
12:43 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
Play
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
السماء تتحول الى اللون البني.. ماذا يحصل في كركوك (فيديو)
Play
السماء تتحول الى اللون البني.. ماذا يحصل في كركوك (فيديو)
06:41 | 2026-02-14
"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
Play
"قوة مسلحة وايقاف العمل واحتيال على المواطنين".. ماذا يحصل في مجمع شناشيل بغداد؟
04:34 | 2026-02-14
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
Play
مشهد أثار الغضب ومطالبات بإقالة السفيرة.. وفد عراقي واقف ومسؤول سعودي جالس يشعل التواصل
02:37 | 2026-02-14
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
Play
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
11:13 | 2026-02-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.