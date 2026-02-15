بمشاركة 78 نادياً.. اختتام بطولة أندية العراق لاختراق الضاحية في أربيل

وجاءت نتائج المراكز الأولى لمختلف الفئات على النحو الآتي:
فئة الرجال:
المركز الأول: نادي الجيش (11 نقطة).
المركز الثاني: نادي النهرين من الكوت
(35 نقطة).
المركز الثالث: نادي الفتوة الموصلي (52 نقطة).
فئتا الشباب والناشئين:
الشباب: توج نادي مصافي الشمال أولاً، يليه نادي الحلة
ثانياً، ثم نادي بني سعد
في المركز الثالث.
الناشئون: خطف نادي الحلة المركز الأول، وجاء نادي صلاح الدين
ثانياً، ونادي الشرطة ثالثاً.
منافسات السيدات والشابات:
السيدات: فرض نادي فتاة نينوى
سيطرته بالمركز الأول، وحلّ نفط ميسان
ثانياً، ونفط الشمال ثالثاً.
الشابات: جاء نادي نفط الشمال
أولاً، وغاز الشمال ثانياً، ونادي الطلبة في المركز الثالث.
فئة الناشئات:
المركز الأول: نادي السلام.
المركز الثاني: نادي الكوفة
.
المركز الثالث: نادي تلسقف.