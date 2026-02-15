بمشاركة 78 نادياً.. اختتام بطولة أندية العراق لاختراق الضاحية في أربيل

وجاءت نتائج المراكز الأولى لمختلف الفئات على النحو الآتي:فئة الرجال:المركز الأول: نادي الجيش (11 نقطة).المركز الثاني: نادي النهرين من (35 نقطة).المركز الثالث: نادي الفتوة الموصلي (52 نقطة).فئتا الشباب والناشئين:الشباب: توج نادي مصافي الشمال أولاً، يليه نادي ثانياً، ثم في المركز الثالث.الناشئون: خطف نادي الحلة المركز الأول، وجاء نادي ثانياً، ونادي الشرطة ثالثاً.منافسات السيدات والشابات:السيدات: فرض نادي فتاة سيطرته بالمركز الأول، وحلّ ثانياً، ونفط الشمال ثالثاً.الشابات: جاء نادي أولاً، وغاز الشمال ثانياً، ونادي الطلبة في المركز الثالث.فئة الناشئات:المركز الأول: نادي السلام.المركز الثاني: .المركز الثالث: نادي تلسقف.