تعليق رسمي حول اعتزال كريستيانو رونالدو

ووصل ، البالغ من العمر 41 عاما، إلى هدفه رقم 962 خلال مسيرته مع أنديته ومنتخب بلاده.وقاد النجم فريقه النصر للفوز على مضيفه الفتح (2-0) في لكرة القدم للمحترفين، وذلك بعد عودته إلى صفوف "العالمي" عقب غيابه عن 3 مباريات.وقال لهيئة الإذاعة البريطانية " ": "من السهل جدا التعامل مع نظرا لمعاييره العالية، وتوقعاته بشأن كيفية أداء العمل، والتزامه باللعبة.. إنه حقا مثال يحتذى به في تمثيل والمنتخب الوطني، وقد تأقلم الآن، كما هو واضح، بعد 21 عاما قضاها في المنتخب، لقد تأقلم تماما".وأضاف المدرب الإسباني: "إنه هداف، ولاعب مهم بالنسبة لنا، والأهم بالنسبة لي هو مستواه الحالي.. بصفتي مدربا للمنتخب فإنه لاعب سجل 25 هدفا في آخر 30 مباراة دولية، لا يتعلق الأمر بما قدمه في الماضي، بل بما يقدمه الآن".وعن قرب اعتزال رونالدو، أوضح : "لدينا جميع الإحصائيات، لو كنا سنحلل لاعبا يتراجع مستواه البدني، فلن نجد ذلك، احصائياته البدنية تشير إلى لاعب قادر على الاستمرار إلى ما لا نهاية".وأنهى مدرب البرتغال حديثه قائلا: "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بموعد شعوره بأن الوقت قد حان، أعتقد أنه لاعب نفسه بشدة، عندما لا يرى أنه قادر على مساعدة الفريق، سيكون هو مَن يقرر متى يتوقف".