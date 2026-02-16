قبل الانتقال.. رسائل فينيسيوس إلى مبابي

وقال في مقابلة مع اليوتيوبر الإسباني إيباي إن علاقته مع تمتد إلى أبعد من تواجدهما معاً منذ صيف 2024 في .ويعلق على تلك العلاقة: "قبل مجيئه للريال كنت أتصل به وأسأله متى سيأتي".وأتبع: "لم نكن مقربين ولكني كنت أكتب له بشكل دائم ولكنه لم يوضح لي خططه في ذلك الوقت، ولكني كنت أخبر - زميل مبابي في والريال - بأنه يجب أن يلعب معنا".وتمنى فيني جونيور أن ينجح مع مبابي في قيادة للألقاب في الفترة المقبلة خاصة بعد الموسم الأول غير الموفق على مستوى التتويجات الكبرى للفرنسي.ومن جانبه ظهر الإيطالي كارلو مدرب الحالي وريال مدريد السابق في حديث فينيسيوس للدور الكبير الذي قام به في مسيرة الجناح الأسمر.وقاد كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور في ريال مدريد ما بين 2021 و2025 ثم على الفور تولى قيادة البرازيل حيث سيكون المسؤول الفني عن السامبا في 2026 الصيف المقبل.وعن الإيطالي يتحدث فيني: "أنشيلوتي هو أفضل ما حدث لي. إنه بمثابة جدي. يعاملنا معاملة حسنة للغاية، ويعرف كيف يحافظ على علاقات طيبة مع اللاعبين".