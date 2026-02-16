تعرف على مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرف على مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة

رياضة

2026-02-16 | 09:39
تعرف على مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة
319 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء نحو الملاعب الأوروبية مع انطلاق مباريات ذهاب مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتشهد هذه المرحلة الحاسمة مواجهات نارية من العيار الثقيل، تتصدرها المواجهة المرتقبة على ملعب "دا لوز" في لشبونة، التي تجمع بين بنفيكا البرتغالي وعملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد، في اختبار صعب لكلا الفريقين سعيا نحو ضمان بطاقة العبور للدور التالي.
كما يترقب الجمهور مباراة "الكلاسيكو الفرنسي" على ملعب "لويس الثاني"، حيث يستضيف موناكو نظيره باريس سان جيرمان حامل اللقب، في ديربي فرنسي خالص يعد بندية قوية وإثارة كبيرة، خاصة مع رغبة الفريقين في تأكيد حضورهما القاري.
وفي ما يلي جدول مباريات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت السعودية:
الثلاثاء 17 شباط 2026
غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا)- الساعة 20:45.
موناكو (فرنسا) × باريس سان جرمان (فرنسا) - 23:00.
 بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا) - 23:00   بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) - 23:00.
الأربعاء 18 شباط 2026
 كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) - 20:45.
 كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - 23:00.
 بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) - 23:00.
 أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا)- 23:00.
وتبث مباريات البطولة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتحديدا قنوات beIN Sports HD 1، 2، 3 بالإضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
لامين يثير الجدل برسالة غامضة على إنستغرام
11:03 | 2026-02-16
ريال مدريد في ورطة والسبب بيلينغهام
10:28 | 2026-02-16
رسميا.. رئيس الفيفا يصبح لبنانيا
09:55 | 2026-02-16
نجل ميسي يقلد والده.. ماذا فعل؟
08:53 | 2026-02-16
خبر ايجابي لبرشلونة قبيل مواجهة جيرونا
08:18 | 2026-02-16
قبل الانتقال.. رسائل فينيسيوس إلى مبابي
05:30 | 2026-02-16
على خلفية &quot;فيديو الرياض&quot;.. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
30.41%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
19.85%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
15.86%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
11.66%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
11.29%
09:24 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:24 | 2026-02-15
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
10.92%
06:17 | 2026-02-15
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
06:17 | 2026-02-15
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
Play
شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
10:18 | 2026-02-16
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
Play
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
12:54 | 2026-02-15
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
Play
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
12:00 | 2026-02-15
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
Play
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
11:52 | 2026-02-15
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
Play
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
11:04 | 2026-02-15
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
Play
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
09:05 | 2026-02-15
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
Play
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
05:29 | 2026-02-15
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
Play
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
01:19 | 2026-02-15
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
Play
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
12:43 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
Play
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.