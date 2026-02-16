تعرف على مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة

وتشهد هذه المرحلة الحاسمة مواجهات نارية من العيار الثقيل، تتصدرها المواجهة المرتقبة على ملعب "دا لوز" في لشبونة، التي تجمع بين بنفيكا وعملاق الكرة ، في اختبار صعب لكلا الفريقين سعيا نحو ضمان بطاقة العبور للدور التالي.كما يترقب الجمهور مباراة "الكلاسيكو الفرنسي" على ملعب "لويس الثاني"، حيث يستضيف موناكو نظيره حامل اللقب، في ديربي فرنسي خالص يعد بندية قوية وإثارة كبيرة، خاصة مع رغبة الفريقين في تأكيد حضورهما .وفي ما يلي جدول مباريات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت :الثلاثاء 17 شباط 2026غلطة سراي (تركيا) × (إيطاليا)- الساعة 20:45.موناكو (فرنسا) × باريس سان جرمان (فرنسا) - 23:00.بنفيكا (البرتغال) × ريال (إسبانيا) - 23:00 (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) - 23:00.الأربعاء 18 شباط 2026كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل (إنجلترا) - 20:45.كلوب بروج (بلجيكا) × (إسبانيا) - 23:00.بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) - 23:00.أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا)- 23:00.وتبث مباريات البطولة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتحديدا قنوات beIN Sports HD 1، 2، 3 بالإضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.