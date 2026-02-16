تعرف على مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة

وتشهد هذه المرحلة الحاسمة مواجهات نارية من العيار الثقيل، تتصدرها المواجهة المرتقبة على ملعب "دا لوز" في لشبونة، التي تجمع بين بنفيكا البرتغالي
وعملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد
، في اختبار صعب لكلا الفريقين سعيا نحو ضمان بطاقة العبور للدور التالي.
كما يترقب الجمهور مباراة "الكلاسيكو الفرنسي" على ملعب "لويس الثاني"، حيث يستضيف موناكو نظيره باريس سان جيرمان
حامل اللقب، في ديربي فرنسي خالص يعد بندية قوية وإثارة كبيرة، خاصة مع رغبة الفريقين في تأكيد حضورهما القاري
.
وفي ما يلي جدول مباريات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت السعودية
:
الثلاثاء 17 شباط 2026
غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس
(إيطاليا)- الساعة 20:45.
موناكو (فرنسا) × باريس سان جرمان (فرنسا) - 23:00.
بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد
(إسبانيا) - 23:00
بوروسيا دورتموند
(ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) - 23:00.
الأربعاء 18 شباط 2026
كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد
(إنجلترا) - 20:45.
كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد
(إسبانيا) - 23:00.
بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) - 23:00.
أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا)- 23:00.
وتبث مباريات البطولة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتحديدا قنوات beIN Sports HD 1، 2، 3 بالإضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.