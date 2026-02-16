Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البريميرليج يتخذ قرارا يخص شهر رمضان

رياضة

2026-02-16 | 13:11
البريميرليج يتخذ قرارا يخص شهر رمضان
المصدر:
موقع كووورة
258 شوهد

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة كرة القدم الإنجليزية تطبيق فترات التوقف القصيرة خلال مباريات شهر رمضان مجددًا هذا الموسم، بهدف إتاحة الفرصة للاعبين والحكام المسلمين للإفطار عند أذان المغرب، في خطوة تؤكد استمرار دعم الكرة الإنجليزية للتنوع الديني والثقافي داخل الملاعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن شهر رمضان يبدأ هذا الأسبوع ويستمر لمدة شهر كامل، وهي الفترة التي يمتنع خلالها المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس.

وأضافت: "بما أن توقيت الغروب في المملكة المتحدة يتراوح بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش خلال هذه الأيام، فإن المباراتين الأكثر عرضة للتوقف المؤقت هما مباراة السبت التي تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ومباراة الأحد التي تبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساءً".

وأوضحت: "كما جرى العمل به في السنوات الماضية، سيتفق قادة الفرق والحكام مسبقًا على آلية التوقف، مع تحديد توقيت تقريبي يراعي سير المباراة. ولن يتم إيقاف اللعب أثناء الهجمة أو في لحظة تنافس مباشر، بل عند أقرب فرصة مناسبة، مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة أو رمية التماس، لضمان عدم التأثير على عدالة المنافسة".

وكانت أول استراحة من هذا النوع قد طُبقت في أبريل عام 2021، خلال مباراة جمعت بين ليستر سيتي وكريستال بالاس، حيث توقفت المواجهة في الدقيقة الثلاثين تقريبًا عند تنفيذ ركلة مرمى، ليتسنى للاعب ليستر ويسلي فوفانا ولاعب بالاس شيخو كوياتي تناول السوائل ومشروبات الطاقة بعد غروب الشمس.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المبادرة جزءًا من المشهد المعتاد في الكرة الإنجليزية خلال شهر رمضان، في إطار احترام أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الصيام، الذي يُعد تعبيرًا أساسيًا عن الالتزام الديني لدى المسلمين.

ويضم الدوري الإنجليزي الممتاز عددًا من اللاعبين المسلمين البارزين، من بينهم محمد صلاح، ويليام ساليبا، عمر مرموش، ريان آيت نوري، وعماد ديالو، إضافة إلى أسماء أخرى تشارك بانتظام في منافسات البطولة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
جيرونا يهزم برشلونة ويقدم خدمة كبيرة لريال مدريد
17:19 | 2026-02-16
منتخب إسبانيا يتلقى ضربة كبرى قبل المونديال
14:48 | 2026-02-16
الاتحاد الأرجنتيني يحدد مصير ميسي قبل المونديال
12:05 | 2026-02-16
مورينيو: لا نحتاج إلى"معجزة" للفوز على ريال مدريد
11:30 | 2026-02-16
لامين يثير الجدل برسالة غامضة على إنستغرام
11:03 | 2026-02-16
ريال مدريد في ورطة والسبب بيلينغهام
10:28 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
35.35%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
على خلفية &quot;فيديو الرياض&quot;.. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
21.73%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
14.68%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
11.07%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
8.97%
06:17 | 2026-02-15
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
06:17 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
8.19%
09:24 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:24 | 2026-02-15
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
Play
شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
10:18 | 2026-02-16
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
Play
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
12:54 | 2026-02-15
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
Play
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
12:00 | 2026-02-15
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
Play
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
11:52 | 2026-02-15
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
Play
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
11:04 | 2026-02-15
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
Play
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
09:05 | 2026-02-15
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
Play
"جاكي شان" بشوارع الحلة.. رجل مرور يعتدي على مواطن في بابل (فيديو)
05:29 | 2026-02-15
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
Play
خريجون من 3 تخصصات يتظاهرون امام نفط البصرة
01:19 | 2026-02-15
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
Play
إفياب... أحد أكبر مصنّعي منتجات العناية الشخصية والتنظيف الشخصي والنظافة الصحية في العالم ​وصلت إلى العراق باستثمار دائم
12:43 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
Play
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.