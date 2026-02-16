البريميرليج يتخذ قرارا يخص شهر رمضان

وذكرت أن شهر رمضان يبدأ هذا الأسبوع ويستمر لمدة شهر كامل، وهي الفترة التي يمتنع خلالها المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس.وأضافت: "بما أن توقيت الغروب في المملكة المتحدة يتراوح بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش خلال هذه الأيام، فإن المباراتين الأكثر عرضة للتوقف المؤقت هما مباراة السبت التي تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ومباراة الأحد التي تبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساءً".وأوضحت: "كما جرى العمل به في السنوات الماضية، سيتفق قادة الفرق والحكام مسبقًا على آلية التوقف، مع تحديد توقيت تقريبي يراعي سير المباراة. ولن يتم إيقاف اللعب أثناء الهجمة أو في لحظة تنافس مباشر، بل عند أقرب فرصة مناسبة، مثل ركلة المرمى أو الركلة الحرة أو رمية التماس، لضمان عدم التأثير على المنافسة".وكانت أول استراحة من هذا النوع قد طُبقت في أبريل عام 2021، خلال مباراة جمعت بين وكريستال بالاس، حيث توقفت المواجهة في الدقيقة الثلاثين تقريبًا عند تنفيذ ركلة مرمى، ليتسنى للاعب ليستر ولاعب بالاس شيخو كوياتي تناول السوائل ومشروبات الطاقة بعد غروب الشمس.ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المبادرة جزءًا من المشهد المعتاد في الكرة خلال شهر رمضان، في إطار احترام أحد أركان الخمسة، وهو الصيام، الذي يُعد تعبيرًا أساسيًا عن الالتزام الديني لدى .ويضم عددًا من اللاعبين المسلمين البارزين، من بينهم ، ساليبا، ، ريان آيت نوري، وعماد ديالو، إضافة إلى أسماء أخرى تشارك بانتظام في منافسات البطولة.