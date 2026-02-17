موسم برشلونة على وشك الانهيار

وبعد فترة من التفاؤل تحت قيادة الألماني ، جمهور البلوغرانا على كابوس حقيقي في ، حيث لم تكن الهزيمة أمام جيرونا مجرد ضياع لثلاث نقاط، بل كانت إعلاناً صريحاً عن تصدع جدار المشروع بالكامل.إن ما يحدث لبرشلونة الآن ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج لأربع مقدمات كارثية تنبئ بانهيار الموسم بالكامل إذا لم يتم تدارك الموقف فوراً.1- النفسي: شبح متروبوليتانو يطارد مونتيليفيبدأت ملامح الانهيار قبل موقعة جيرونا بأيام، وتحديداً في . الخسارة المؤلمة أمام في بطولة الكأس لم تكن مجرد بداية خروج من مسابقة، بل كانت طعنة في كبرياء الفريق.دخل لاعبو برشلونة مباراة جيرونا بأقدام ثقيلة وأرواح مهزوزة، وكأنهم ما زالوا يطاردون أشباح خسارة الكأس. هذا الانهيار النفسي جعل الفريق يبدو عاجزاً عن رد الفعل، فبمجرد أن استقبل هدف التعادل، تحولت ملامح اللاعبين من الثقة إلى الرعب، وهو مؤشر خطير يثبت أن الجرينتا الكتالونية قد تبخرت في أسبوع واحد.2- نزيف النقاط: هدية ذهبية لفلورنتينوسباق نَفَس طويل، وخسارة الصدارة في أمتار فبراير الحاسمة هي بمثابة انتحار رياضي. برشلونة الذي كان يغرد وحيداً في القمة، بدأ في ممارسة هواية نزيف النقاط في توقيت لا يسمح بالخطأ.هذه الهزيمة لم تمنح الصدارة فحسب، بل منحته دفعة معنوية هائلة للإجهاز على ما تبقى من الموسم. في الليجا، عندما تمنح غريمك التقليدي فرصة الانقضاض على القمة في هذا التوقيت، فأنت عملياً ترفع وتعلن نهاية المنافسة إكلينيكياً.3- الهشاشة الدفاعية: صدمة الـ 120 ثانيةما حدث في الدقيقة 60 والدقيقة 62 من مباراة جيرونا هو درس قاس في سوء التنظيم الدفاعي، أن يسجل هدف التقدم، ثم يستقبل فريقك هدف التعادل عن طريق بعد دقيقتين فقط، فهذا لا يُسمى سوء حظ، بل يُسمى هشاشة دفاعية قاتلة.التمركز الخاطئ، غياب الرقابة، والارتباك عند فقدان الكرة، كلها عوامل حولت دفاع برشلونة إلى ممر سهل للاعبي جيرونا. الفريق الذي يريد حصد الألقاب لا يمكن أن تنهار حصونه بهذه السهولة وفي غضون ثوانٍ من تسجيله للهدف.4- غياب القائد: السفينة التي تاهت في العاصفةلعل العرض الأكثر رعباً في سيناريو الانهيار هو غياب الشخصية القيادية داخل المستطيل الأخضر. في اللحظات التي كان يحتاج فيها برشلونة للاعب يهدئ اللعب، يمتص حماس الخصم، ويُعيد تنظيم الصفوف، وجدنا فريقاً غارقاً في العصبية والاحتجاجات مع الحكم.لا يوجد قائد يلم شتات الفريق وقت الضغط؛ فالجميع انخرط في معارك جانبية مع الصافرة، وتركوا المساحات لجيرونا ليعبث بهيبة الفريق. هذا الفقر في الشخصية القيادية جعل من برشلونة مجموعة مواهب لا فريق بطولات.ويقف برشلونة الآن على حافة الهاوية. فبراير لم تضرب الأقدام فقط، بل ضربت الرؤوس والقلوب.إذا لم يستطع إعادة الحالة النفسية للاعبين، وفرض الانضباط الدفاعي، فإن أسبوع الخراب الحالي لن يكون سوى البداية لنهاية مأساوية لموسم كان يظنه الجميع تاريخياً.