وتصدر الإنجليزي أنتوني
غوردون، نجم نيوكاسل يونايتد
، قائمة اللاعبين المختارين بعد أداء استثنائي توّجه بتسجيل أربعة أهداف في الفوز الساحق لفريقه على كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6-1.
ولم يقتصر التألق على غوردون فحسب، بل ضمت التشكيلة أيضا الفرنسي ديزيريه دوي، نجم باريس سان جيرمان
، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آخر خلال فوز فريقه على مضيفه موناكو
بنتيجة 3-2، علما بأنه دخل المباراة في الدقيقة 27 بديلا للمصاب عثمان ديمبيلي
، ليحدث تأثيرا فوريا قلب موازين المواجهة.
وجاءت التشكيلة المثالية لذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:
حراسة المرمى: غريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند).
الدفاع: جوليان رييرسون (بوروسيا دورتموند)، دافينسون سانشيز
(غلطة سراي)، دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، أليخاندرو
غريمالدو (باير ليفركوزن).
الوسط: كريستوس تزوليس (كلوب بروج)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، غابرييل سارا (غلطة سراي).
الهجوم: كاسبر هوغ (بودوغليمت)، أنتوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) وديزيريه دوي (باريس سان جيرمان).