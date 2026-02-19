وتصدر الإنجليزي غوردون، نجم ، قائمة اللاعبين المختارين بعد أداء استثنائي توّجه بتسجيل أربعة أهداف في الفوز الساحق لفريقه على كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6-1.ولم يقتصر التألق على غوردون فحسب، بل ضمت التشكيلة أيضا الفرنسي ديزيريه دوي، نجم ، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آخر خلال فوز فريقه على مضيفه بنتيجة 3-2، علما بأنه دخل المباراة في الدقيقة 27 بديلا للمصاب ، ليحدث تأثيرا فوريا قلب موازين المواجهة.وجاءت التشكيلة المثالية لذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:حراسة المرمى: غريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند).الدفاع: جوليان رييرسون (بوروسيا دورتموند)، دافينسون (غلطة سراي)، دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، غريمالدو (باير ليفركوزن).الوسط: كريستوس تزوليس (كلوب بروج)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، غابرييل سارا (غلطة سراي).الهجوم: كاسبر هوغ (بودوغليمت)، أنتوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) وديزيريه دوي (باريس سان جيرمان).