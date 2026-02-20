توسع جديد في إمبراطورية رونالدو

وتهدف الشركة إلى تعزيز موقعها في مجال تكنولوجيا الرقمية، من خلال تطوير برمجيات متقدمة لتحليل بيانات المستخدمين وتقديم برامج غذائية وصحية مخصصة وفق احتياجات كل فرد.وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم " " بأكثر من 15% خلال التداولات الصباحية، مدعومة كذلك بنتائج الربع الرابع التي أظهرت نموا في المبيعات بنسبة 6.3%، في إشارة إلى تحسن أداء الشركة بعد سنوات من التراجع.ووصف ، الذي يرتبط بعلاقة شراكة مع "هيربالايف" منذ عام 2013، الاستثمار بأنه "خطوة طبيعية" في مسار التعاون بين الطرفين، مؤكدا أن العمل مع الشركة يمثل دافعا مهما له في هذه المرحلة من مسيرته.ويتصدر رونالدو قائمة مجلة "فوربس" لأعلى لاعبي كرة القدم أجرا في 2025، بدخل سنوي يقدر بـ280 مليون دولار، منها نحو 50 مليونا من أنشطته التجارية خارج المستطيل الأخضر.كما يمتلك قائد قاعدة جماهيرية هائلة تتجاوز 1.04 مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح علامته التجارية CR7 تأثيرا كبيرا في تحريك الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.وعلى الصعيد الرياضي، يستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب بلاده في 2026 بأمريكا الشمالية، ساعيا لتحقيق لقبه المونديالي الأول وبلوغ حاجز 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.