رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
توسع جديد في إمبراطورية رونالدو

رياضة

2026-02-20 | 00:29
توسع جديد في إمبراطورية رونالدو
77 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضخ استثمار بقيمة 7.5 مليون دولار مقابل الحصول على حصة تبلغ 10% في شركة HBL Pro2col Software LLC، التابعة لمجموعة Herbalife.

وتهدف الشركة إلى تعزيز موقعها في مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية، من خلال تطوير برمجيات متقدمة لتحليل بيانات المستخدمين وتقديم برامج غذائية وصحية مخصصة وفق احتياجات كل فرد.
وعقب الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم "هيربالايف" بأكثر من 15% خلال التداولات الصباحية، مدعومة كذلك بنتائج الربع الرابع التي أظهرت نموا في المبيعات بنسبة 6.3%، في إشارة إلى تحسن أداء الشركة بعد سنوات من التراجع.
ووصف رونالدو، الذي يرتبط بعلاقة شراكة مع "هيربالايف" منذ عام 2013، الاستثمار بأنه "خطوة طبيعية" في مسار التعاون بين الطرفين، مؤكدا أن العمل مع الشركة يمثل دافعا مهما له في هذه المرحلة من مسيرته.
ويتصدر رونالدو قائمة مجلة "فوربس" لأعلى لاعبي كرة القدم أجرا في 2025، بدخل سنوي يقدر بـ280 مليون دولار، منها نحو 50 مليونا من أنشطته التجارية خارج المستطيل الأخضر.
كما يمتلك قائد البرتغال قاعدة جماهيرية هائلة تتجاوز 1.04 مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح علامته التجارية CR7 تأثيرا كبيرا في تحريك الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى الصعيد الرياضي، يستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، ساعيا لتحقيق لقبه المونديالي الأول وبلوغ حاجز 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.
اخترنا لك
تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة
13:16 | 2026-02-19
التشكيلة المثالية لذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
12:33 | 2026-02-19
بشرى سارة للجماهير.. الكشف عن طبيعة إصابة يوسف أمين ومدة غيابه عن الملاعب
05:38 | 2026-02-19
ديربي الصدارة والمربع الذهبي.. انطلاق الجولة 19 لدوري نجوم العراق غداً
05:00 | 2026-02-19
حكم عربي يتعرض لموقف صعب في دوري أبطال آسيا
13:30 | 2026-02-18
فينيسيوس يرد على واقعة "العنصرية" بثلاث كلمات
12:20 | 2026-02-18
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
32.23%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
21.34%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
18.97%
03:00 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
03:00 | 2026-02-19
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
10.07%
12:56 | 2026-02-18
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
12:56 | 2026-02-18
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
9.72%
04:10 | 2026-02-18
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
04:10 | 2026-02-18
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
7.67%
12:23 | 2026-02-18
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
12:23 | 2026-02-18
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. ما حصل في السليمانية
Play
بالفيديو.. ما حصل في السليمانية
13:50 | 2026-02-18
السومرية تنفرد بسلسلة برامج رمضانية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها
Play
السومرية تنفرد بسلسلة برامج رمضانية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها
15:13 | 2026-02-17
بالفيديو: القصة الكاملة لسرقة مدرسة النهروان
Play
بالفيديو: القصة الكاملة لسرقة مدرسة النهروان
14:36 | 2026-02-17
مأساة دامية بسبب مساحة 5سم.. مقتل طبيب واعتداء على والده شيخ عشيرة في بغداد
Play
مأساة دامية بسبب مساحة 5سم.. مقتل طبيب واعتداء على والده شيخ عشيرة في بغداد
08:10 | 2026-02-17
شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
Play
شاهد.. توقف تام لحركة السير في منطقة الكرادة خارج بجميع الإتجاهات
10:18 | 2026-02-16
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
Play
فيديو النزلاء من داخل سجن العمارة المركزي بعد فتح وزارة العدل التحقيق بشأنه
12:54 | 2026-02-15
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
Play
وزير الخارجية الامريكي: التفاوض مع إيران معقّد.. طبيعة صانع القرار ترتكز على اعتبارات دينية
12:00 | 2026-02-15
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
Play
شاهد بالفيديو.. محاولة اختطاف طفل في البصرة
11:52 | 2026-02-15
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
Play
الاطاحة بمبتز حاول مساومة فتاة مقابل عدم نشر صورها في بغداد
11:04 | 2026-02-15
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
Play
أراض بسندات رسمية تباع وتفرز خارج الأطر القانونية في "البوعيثة" جنوبي بغداد
09:05 | 2026-02-15
