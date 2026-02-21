نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم

ويلعب لصالح البرازيلي منذ يناير 2025 حيث انضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع .وفي مقابلة مع قناة "CazeTV" فكر نيمار في إمكانية إنهاء مسيرته الكروية بنهاية العام.وقال نيمار: "لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدا ولا أعرف ما سيحدث العام المقبل ربما يأتي شهر وأرغب في الاعتزال".وتابع: "الآن أعيش كل عام على حدة هذا العام مهم جدا لسانتوس وللمنتخب البرازيلي بسبب لذا فهو يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لي أيضا".وواصل: "كنت أرغب باللعب مجددا هذا الموسم بكل قوتي ولهذا السبب شاركت في بعض المباريات واهتممت بنفسي أكثر أعلم أن الكثيرين يقولون كلاما فارغا لكنهم لا يعرفون ما يحدث يوميا ولا يدركون حقيقة الوضع لقد وضع نادي خطة جيدة جدا وقد ساعدني ذلك كثيرا في هذا الصدد".واختتم نيمار تصريحاته بالقول: "أحرص على الحذر في عملية التعافي للعودة إلى كامل لياقتي البدنية وأعيش يوما بيوم، وسنرى ما الذي سيقرره قلبي".ويعمل نيمار بقوة من أجل ضمان مكان له في قائمة كارلو لكأس العالم 2026 في حزيران المقبل، والتي قد تكون أيضا آخر ظهور له على مستوى المنتخبات.وخاض نيمار منذ عودته إلى سانتوس 31 في جميع البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه وغاب عن الكثير من مباريات الفريق للإصابة.