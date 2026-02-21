وسجل هدف المباراة الوحيد واحتفل راقصا أمام جماهير مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء قبل أن يشكو للحكم كونه تعرض لإساءة عنصرية من لاعب بنفيكا بريستياني.وذكرت شبكة "espn" العالمية أن جيانلوكا بريستياني أدلى بشهادته بالفعل في تحقيق "يويفا" بشأن مزاعم توجيهه إساءة عنصرية لفينيسيوس جونيور خلال مباراة الثلاثاء.وأوضحت أن اللاعب الأرجنتيني دافع عن نفسه خلال شهادته حيث أكد أنه نعت بكلمة معادية للمثليين باللغة ولم يتفوه بكلمة "مونو" التي تعني قرد.وأكدت أنه مع ذلك تنص المادة 14 من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن العقوبة واحدة لكل من الإساءة العنصرية أو الإساءة للمثليين وهو ما سيضع جيانلوكا بريستياني أمام مواجهة عقوبة الإيقاف نفسها.وتنص لوائح يويفا على أن "أي جهة أو شخص خاضع لهذه اللوائح يهين كرامة الإنسان لأي فرد أو مجموعة أفراد لأي سبب كان بما في ذلك لون البشرة أو العرق، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو أو الميول الجنسية يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 10 مباريات أو لفترة زمنية محددة أو بأي عقوبة أخرى مناسبة".ويستضيف الذي فاز ذهابا بهدف فينيسيوس جونيور يوم الأربعاء المقبل على ملعب في مواجهة العودة.