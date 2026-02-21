وسجل فينيسيوس جونيور
هدف المباراة الوحيد واحتفل راقصا أمام جماهير بنفيكا
مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء قبل أن يشكو للحكم كونه تعرض لإساءة عنصرية من لاعب بنفيكا جيانلوكا
بريستياني.
وذكرت شبكة "espn" العالمية أن جيانلوكا بريستياني أدلى بشهادته بالفعل في تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" بشأن مزاعم توجيهه إساءة عنصرية لفينيسيوس جونيور خلال مباراة الثلاثاء.
وأوضحت أن اللاعب الأرجنتيني دافع عن نفسه خلال شهادته حيث أكد أنه نعت فينيسيوس
بكلمة معادية للمثليين باللغة الإسبانية
ولم يتفوه بكلمة "مونو" التي تعني قرد.
وأكدت أنه مع ذلك تنص المادة 14 من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن العقوبة واحدة لكل من الإساءة العنصرية أو الإساءة للمثليين وهو ما سيضع جيانلوكا بريستياني أمام مواجهة عقوبة الإيقاف نفسها.
وتنص لوائح يويفا على أن "أي جهة أو شخص خاضع لهذه اللوائح يهين كرامة الإنسان لأي فرد أو مجموعة أفراد لأي سبب كان بما في ذلك لون البشرة أو العرق، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الجنس
أو الميول الجنسية يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 10 مباريات أو لفترة زمنية محددة أو بأي عقوبة أخرى مناسبة".
ويستضيف ريال مدريد
الذي فاز ذهابا بهدف فينيسيوس جونيور نادي بنفيكا
يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو
في مواجهة العودة.