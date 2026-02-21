يامال في أزمة بسبب جدول مباريات الليغا.. ما علاقة الصيام؟

ويحتضن ملعب " " مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة ونظيره ليفانتي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من لموسم 2025-2026.ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر الذي يملك 60 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق الكتالوني في ظل اشتعال الصراع على لقب هذا الموسم.ويسعى برشلونة إلى حصد النقاط الثلاث كاملة لمواصلة الضغط على ريال ، واستغلال أي تعثر محتمل للمتصدر، الذي يحل ضيفًا على في ملعب إل سادار ضمن الجولة ذاتها.وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إن "يامال يواجه أكبر التحديات البدنية في الموسم مع حلول شهر رمضان، فالجوهرة الصاعدة في صفوف برشلونة، والركيزة الأساسية في منظومة ، يلتزم بدينه ويصوم رمضان بدقة كاملة، ورغم أنه أظهر في الموسم الماضي نضجاً لافتاً في إدارة مستواه خلال هذه الفترة، فإن جدول الليغا هذا العام وضعه أمام اختبار حقيقي، إذ ستُقام مبارياته الأربع المقبلة في الدوري عند الساعة 04:15 بتوقيت إسبانيا".وأضاف: "لا تكمن الصعوبة في الصيام بحد ذاته، إذ اعتاد اللاعب ذلك، بل في التوقيت، ففي أسابيع شباط واذار، تغرب الشمس في إسبانيا بين الساعة 06:30 و07:00، ما يعني أنه عند انطلاق مباريات برشلونة أمام ليفانتي، وفياريال، وأتلتيك ، وإشبيلية، سيكون يامال في المرحلة الأكثر صرامة من يومه، لا قطرة ماء، ولا لقمة طعام، وعلى مدار 90 دقيقة من أعلى درجات الجهد البدني، إضافة إلى فترة الإحماء المكثفة، سيُطلب من الدولي الإسباني تقديم أفضل ما لديه في قمة المستوى التنافسي بمخزون طاقة شبه فارغ".وعلى عكس المباريات الليلية، مثل إياب نصف الملك أمام عند الساعة 09:00، حيث سيتمكن من كسر صيامه قبل اللقاء أو خلاله بهدوء، فإن توقيت العصر يُعد السيناريو الأسوأ من حيث مخاطر الجفاف، ففي كرة قدم تتسم بقدر كبير من الانفجار البدني، وبالنسبة إلى جناح يعتمد على المراوغة وتغيير الإيقاع والانطلاقات المتواصلة، فإن نقص السوائل يرفع بشكل كبير خطر الإرهاق والتقلصات العضلية وحتى التمزقات.خطة الناديوأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الإجهاد البدني الواضح الذي تفرضه المنافسة على أعلى مستوى، يسود في برشلونة قدر كبير من الهدوء. فلا توجد أي مخاوف بشأن حالة اللاعب. أولاً، لأن المواعيد تتجنب أشهر الحر الشديد، ما يسهل كثيراً إدارة الجهد البدني. وقبل كل شيء، لأن ، شأنه شأن بقية كبار أوروبا، يمتلك خبرة واسعة في دعم لاعبيه خلال هذه الفترة من العام.ولضمان عدم تأثر مستوى لامين الرياضي، وضع الجهاز الطبي والجهاز الفني خطة خاصة بالتنسيق المستمر مع اللاعب.وأشارت إلى أن "النادي يوفر للامين يامال جميع التسهيلات للالتزام بشعائره الدينية عبر خطة واضحة ترتكز على تكييف نظامه الغذائي وروتينه التدريبي، وتكمن الركيزة الأساسية في التخطيط الليلي، من خلال توزيع الوجبات بشكل مدروس في ساعات ما بعد غروب الشمس، مع التركيز خصوصًا على ترطيب مكثف ومحسوب بعناية قبيل الفجر مباشرة".وبفضل هذا الإعداد، يتمكن جسد المهاجم من تحمّل الجهد البدني الذي يفرضه الملعب.ومع هذا الدعم المتكامل من النادي والتزامه الواضح، يبدو مستعداً تماماً لمواصلة صناعة الفارق في .