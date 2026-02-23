بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد

ويأتي قرار الإعلان عن تأجيل 4 مباريات لكرة القدم في ، بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب عملية عسكرية أمس الأحد أسفرت عن مقتل زعيم عصابة نميسيو أوسجيرا المعروف باسم إل مينتشو.وقالت إن "إل منتشو" (60 عاما)، وهو العقل المدبر لعصابة للمخدرات، توفي أثناء احتجازه بعد إصابته في عملية للقوات الخاصة على ساحل المحيط المكسيكي في ولاية خاليسكو.وقالت رابطة لكرة القدم على حسابها في مواقع التواصل إن مباراتين من : كيريتارو ضد خواريز في دوري الرجال، وشيفاس ضد في دوري السيدات، تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى.وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم إلغاء مباراتين أخريين بالدرجة الثانية كان من المقرر إقامتهما أمس الأحد.وتم إيقاف مباراة للسيدات أمس الأحد بين فريقي نيكاكسا وكيريتارو في أجواسكلينتس عندما فرت اللاعبات من الملعب بعد سماع ضوضاء عالية خارج استاد والتي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها طلقات نار.واستؤنفت المباراة في وقت لاحق وفاز نيكاكسا 2-1، وبالتوازي مع ذلك، من المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي يوم الأربعاء المقبل وديا على ملعب كوريخيدورا في كيريتارو.وقال منظمو بطولة المكسيك المفتوحة للتنس للرجال في إن البطولة ستبدأ اليوم الاثنين كما هو مقرر لها وفقا لبروتوكولات الأمن المعمول بها.وبعد أنباء عن مقتل إل مينشو، أغلق أعضاء مشتبه بهم في العصابة الطرق السريعة بالسيارات المحترقة كما أحرقوا محلات تجارية في أكثر من ست ولايات.وتثير أعمال العنف في وادي الحجارة، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، مخاوف من أن تلقي تلك الأحداث بظلالها على نجاح المكسيك في المشاركة في استضافة المونديال المقبل، حيث من المقرر أن تدور المنافسات بين 11 حزيران و19 تموز المقبلين في وكندا والمكسيك.وتستضيف المكسيك 13 مباراة خلال 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية في 11 حزيران على ملعب أزتيكا، بين المكسيك وجنوب إفريقيا.