الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
رسمياً.. برشلونة يرد على الاتهامات الموجهة إلى لابورتا

رياضة

2026-02-23 | 10:02
رسمياً.. برشلونة يرد على الاتهامات الموجهة إلى لابورتا
79 شوهد

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا اليوم الاثنين ردا على الشكوى المقدمة إلى المحكمة الوطنية ضد خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس إدارته بتهم تتعلق بغسل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة.


وذكرت صحيفة ''El Periódico'' أن أحد أعضاء برشلونة قدم شكوى رسمية إلى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد لابورتا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة كذلك وذلك بتهمة غسيل الأموال وتحصيل عمولات غير مشروعة.

ونفى برشلونة في بيان رسمي تلك الاتهامات موضحا أنه سوف يتم دراسة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسيلة الإعلامية التي نشرت هذا الخبر.

وقال بيان برشلونة: ''في 15 يناير 2026 تواصل صحفيون من وسيلتي إعلام ومنظمة تدعى مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ''OCCRP'' مع النادي للتحقق من معلومات ووثائق مزعومة تثبت أو تشكل أساس الحق
ائق الواردة في الأخبار المنشورة اليوم''.

وأضاف البيان: ''وفقا للإجراءات الداخلية للنادي خضعت المعلومات المقدمة لتحليل أولي لتقييم مدى معقوليتها وتناسقها ومصداقيتها وأجريت عمليات تدقيق داخلية وخارجية مناسبة ونتيجةً لهذا التحليل تبين أن المعلومات غير معقولة وغير واقعية وأنها على الأرجح تستند إلى وثائق مزورة أو معدّلة بشكل خطير''.


وأوضح البيان: ''لذلك في التاسع عشر من يناير رد النادي رسميا على هذه المنظمة والصحفيين مصرحا بأن المعلومات التي أرادوا التحقق منها كاذبة تماما وأن الوثائق التي زعموا أنها تستند إليها دون الاطلاع عليها مزيفة أو معدلة بلا شك''.

وأردف بيان برشلونة: ''كما شكر النادي الصحفيين على التحقق من المعلومات في حينه، مع علمهم بهذه الحقيقة و
امتناعهم عن نشر الخبر لكونه كاذبا تماما وبحسب المعلومات التي حصل عليها النادي فقد عرضت هذه المعلومات الكاذبة على العديد من وسائل الإعلام في البلاد إلا أن أيا منها لم ينشرها إذ وجدت جميعها دلائل واضحة على زيفها''.

وتابع البيان: ''لا يعلم النادي بتفاصيل الشكوى المقدمة التي يشير إليها الخبر المذكور على الرغم من أن التفاصيل المنشورة تتطابق مع المعلومات التي نفاها النادي صراحةً في 19 يناير عام 2026''.

وواصل البيان: ''في حال تأكدت هوية من فعل ذلك فإن النادي سيباشر فورا الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركاء المعنيين بتهمة تقديم شكوى كاذبة وتزوير المستندات والتشهير وأي أمر آخر قد يكون ذا صلة بالشكوى''.

وأوضح بيان برشلونة: ''يطلب النادي من وسائل الإعلام دائما وخاصة خلال العملية الانتخابية الجارية التحقق من أي معلومات قد تسيء إلى صورة النادي أو مرشحيه قبل نشرها والامتناع عن نشر أي معلومات تعلم أ
نها كاذبة''.

واختتم بيان برشلونة: ''يأسف نادي برشلونة لهذا الإجراء والنشر في خضم سياق انتخابي ويدرك أن هذا الإجراء قد يعد محاولة غير مشروعة لتغيير المسار الطبيعي للعملية الديمقراطية وهي إحدى القيم الأساسية للنادي بهدف التأثير على سيادة أعضاء نادي برشلونة أو التلاعب بها''.
