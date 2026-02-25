تعرف على العمر الحقيقي لكريستيانو رونالدو

وقد أثارت مسيرة كثيرا من الجدل وحظيت باهتمام التقنيات العلمية المتطورة للبحث في أسباب استمرار توهج قائد بهذا الأداء رغم تقدم العمر.وكشف تقرير نشرته صحيفة "ماركا" أن الأداء الذي يقدمه رونالدو يجعله في حقيقة الأمر من عمره الحقيقي بـ11 عاما، وذلك استنادا لتقنية تعرف بنظام (إي في إي) (AVA).وتتيح تقنية (AVA) التي تقوم بها شركة يملك رونالدو أسهما فيها، الكشف عن أن أسباب طول العمر واستمرار الأداء العالي ليسا مسألة صدفة، بل هما نتاج التعافي العملي اليومي.ونشر قائد عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورا للياقته البدنية قائلا إنه أصغر من عمره الحقيقي بأحد عشر عاما، مضيفا: "الأمر ليس سرا".ويكشف النجم سر ظهوره أصغر بـ11 عاما من خلال منشور، يروج لنظام AVA (الاستشفاء المتقدم للرياضيين)، وهو نظام استشفاء متميز للرياضيين حول العالم.ويكشف استغلال التقنية العلمية المتطورة من جهة أولى أن رونالدو يولي دائما أهميةً للخبرة والفهم العميق لاحتياجات الرياضيين والسعي نحو الابتكار.ومن جهة ثانية، تبدو التقنية بمثابة الإعلان عن استثمار كريستيانو الجديد في الريادة التكنولوجية في مجال الاستشفاء الرياضي عبر شركة AVA، وهي شركة مقرها ويملك قائد النصر السعودي أغلبية أسهمها.وباعتبارها تكشف عن العمر البيولوجي الحقيقي، فقد كان كريستيانو رونالدو أول من اكتشف مزايا تلك التقنية، وأثبتت التجربة التي أخضع لها نفسه أنه أصغر بـ11 عاما من الناحية البيولوجية.وفي عام 2027، سيصبح كريستيانو رونالدو، المولود في الخامس من فبراير عام 1985، بيولوجيا بعمر 31 عاما بدل 42، الذي هو عمره الحقيقي بالفعل ولكن مؤهلاته البدنية وطاقته الجسمانية بحسب تقنية (AVA) التي تشرف عليها أجهزة تكنولوجية متطورة من شركة "ووب" تثبت أن عمره 31 عاما.ويعد أسطورة من بين القلائل من اللاعبين الذين لا يزالون ينثرون إبداعاتهم في الملاعب بعد سن الثامنة والثلاثين، وهي السن التي لم يستطع جل لاعبي العالم تجاوزها في ملاعب كرة القدم.وأكدت صحيفة "ماركا" أن أجهزة شركة "Whoop" قامت بقياس البيانات الفيزيولوجية لرونالدو، مثل معدل ضربات القلب مما وفر معلومات حول جهده وتعافيه، ونومه.وعلق النجم البرتغالي على ذلك بالقول: "لا أصدق أنني أصغر من ذلك بكثير، عندما كنت في الأربعين أظهرت التقنية أني أبلغ من العمر 28 عاما (و11 شهرا).ويكمن سر حفاظ كريستيانو رونالدو على مؤشرات الشباب في امتلاك نسبة دهون أقل بكثير من معظم لاعبي كرة القدم.وإلى جانب نشاطه اليومي في ناديه، يتدرب كريستيانو من ثلاث إلى أربع ساعات يوميا، مكملا روتينه ببرنامج تدريبي مكثف بما في ذلك الجري والسباحة وغيرهما.