ميلان يتخذ قرارا حاسما بشأن لوكا مودريتش

وأوضحت التقارير أن المدرب يتمسك ببقاء لاعب الوسط المخضرم لموسم إضافي، إيمانا بدوره القيادي وقيمته الفنية داخل الملعب، إلى جانب تأثيره الإيجابي في الملابس وخبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إدارة حريصة أيضاً على تجديد عقد والإبقاء على النجم الكرواتي لمدة عام إضافي على الأقل، رغم تقدمه في العمر وبلوغه عامه الـ40، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بقدراته وخبرته.ويأتي هذا التوجه في ظل اقتناع الإدارة بأن قيمة مودريتش لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد لتشمل دوره القيادي داخل غرفة الملابس وتأثيره الإيجابي في اللاعبين الشباب، خاصة في المواجهات الكبرى والحاسمة.وفي سياق متصل، ذكر الصحفي الإيطالي دانييلي لونغو أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن مستقبله مع النادي، ما يجعل ملف التجديد معلقا حتى إشعار آخر.وأوضح لونغو أن الدولي الكرواتي يملك بندا في عقده يمنحه خيار التمديد لموسم إضافي، وهو ما يمنح القرار طابعا شخصيا بحتا، حيث ينتظر النادي رد اللاعب الحاسم خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن إدارة تترقب موقف مودريتش الرسمي، في ظل رغبتها الواضحة في استمراره، لكنها في الوقت ذاته تحترم رغبته وتفهم حاجته لتقييم وضعه البدني قبل اتخاذ أي خطوة.وأكدت التقارير أن القرار برمته سيتوقف على رؤية اللاعب لمدى جاهزيته البدنية وقدرته على الاستمرار في المنافسة بأعلى مستوى، خاصة مع متطلبات الموسم الطويل وضغط المباريات.كما لفتت إلى أن مودريتش يحرص على دراسة وضعه بعناية، واضعا في اعتباره الحفاظ على صورته التنافسية وعدم الاستمرار إلا إذا كان قادرا على تقديم الإضافة الحقيقية للفريق.من جهة أخرى، يتمتع اللاعب بعلاقة ممتازة مع المدرب ، الذي يقدر خبرته ويرى فيه عنصرا مهما داخل منظومة خط الوسط، سواء أساسيا أو كورقة رابحة في الأوقات الصعبة.وفي النهاية، ورغم الاحترام المتبادل بين الطرفين، لم يُحسم أي شيء رسميا حتى الآن، ما يعني أن الروسونيري سيواصلون انتظار تقييم لوكا مودريتش لوضعه البدني قبل معرفة ما إذا كان سيبقى أحد أعمدة الفريق في الموسم المقبل أم سيطوي صفحة جديدة في مسيرته.