لغز ركبة مبابي.. ريال مدريد يترقب وديشامب "مذعور" قبل كأس العالم 2026

وكان مبابي غاب عن قائمة للمباراة التي فاز بها الملكي على بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب عدم الجاهزية.ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية عن معاناة مبابي من مشكلة في ركبته اليسرى التي غاب عن عدة مباريات مؤخرا بسبب إصابته فيها.وكشفت مجلة "ليكيب" أن شعورا بالخوف والقلق يسود منتخب بسبب غموض وضع اللاعب الصحي وسط تكهنات بعدم جاهزيته لكأس العالم التي تقام في والمكسيك وكندا بين 11 جوان و19 جويلية 2026".وأضافت: "هناك شعور بالقلق داخل المنتخب الفرنسي حالة ركبة تثير الذعر لدى المدرب ومكونات المنتخب وهناك خشية من أن يشارك في وهو يعاني من إنزعاج".وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي خوانفي سانث عبر برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير فإن المهاجم الفرنسي يرغب مبدئيا في اعتماد علاج تحفظي لمعالجة الآلام التي يعانيها في ركبته بهدف تجنب الخضوع لعملية جراحية في مرحلة حاسمة من الموسم.ويتابع الجهاز الطبي للنادي الملكي عن كثب تطور حالة اللاعب الذي لم يشعر بكامل جاهزيته في المباريات الأخيرة.ويتصدر مبابي قائمة هدافي أوروبا هذا الموسم برصيد 38 هدفا في جميع المسابقات مع ريال منها 23 في و13 في دوري أبطال أوروبا.