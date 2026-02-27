وصرح إنفانتينيو عبر حساب الاتحاد الرسمي على منصة "X" بأن المحادثة كانت ممتازة، مجددا ثقته الكاملة في قدرة على تنظيم جميع المباريات، ومعربا عن تطلعه لأن تقدم الدولة نسخة استثنائية قد تكون الأكبر والأكثر شمولا في تاريخ البطولة.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية يجريها مع الدول المستضيفة لضمان جاهزية الملاعب والبنية التحتية وكافة الجوانب التنظيمية، بما يتوافق مع طموحات مونديال 2026 الذي يتوقع أن يشهد مشاركة واسعة وحضور جماهيري غير مسبوق.وأشار إنفانتينيو إلى أن الاجتماع عكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي لضمان سير الاستعدادات وفق المحدد، والعمل على تقديم بطولة تتماشى مع مكانة الحدث العالمي وتطلعات عشاق كرة القدم حول العالم.