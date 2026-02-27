Alsumaria Tv
ليلي رولاند في الكامب نو.. هل أصبحت عارضة الأزياء "التميمة الجديدة" للامين جمال؟

رياضة

2026-02-27 | 06:27
ليلي رولاند في الكامب نو.. هل أصبحت عارضة الأزياء &quot;التميمة الجديدة&quot; للامين جمال؟
المصدر:
روسيا اليوم
65 شوهد

السومرية نيوز - رياضة

عاد النجم الإسباني الشاب لامين جمال مهاجم برشلونة إلى دائرة الضوء الإعلامية مجددا بسبب علاقة عاطفية جديدة محتملة.

وكان لامين قد تصدر العناوين سابقا بسبب علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول حيث أكد في نهاية العام الماضي انفصالهما والآن تشير تكهنات بارتباط اللاعب البالغ من العمر 18 عاما مع عارضة الأزياء والمؤثرة البريطانية ليلي رولاند المولودة في لندن.

وبحسب صحيفة "ABC" حللت الصحافية آنا غورغوي الموقف عبر بودكاست "En todas las salsas" وكشفت عن بعض المؤشرات التي ترى أنها قد توحي بوجود علاقة محتملة بينهما.

وقالت: "لامين جمال مثل جميع لاعبي كرة القدم لا يتابع الفتيات اللواتي يعجبنه. لكنني لاحظت بعض الإعجابات وعلامات الإبهام من لامين جمال على منشورات ليلي رولاند وقلت: هذا غريب كما لاحظت أن ليلي أيضا تضع إعجابات على منشوراته".

وأضافت أن نشاط رولاند على وسائل التواصل تجاه حبيبة جمال السابقة قد تغير أخيرا موضحة: "قبل شهر فقط توقفت ليلي عن الإعجاب بمنشوراتها".

هناك أشخاص يتكهنون في التعليقات بأنها قد تكون مرتبطة به في الفترة الأخيرة تنشر صورا لها في ملعب برشلونة أو خلال المباريات، وهي ترتدي قميص الفريق راقبوا الأمر لأنه يشبه العلاقة التي كانت له مع نيكي نيكول لا يوجد تأكيد لكن المؤشرات مثيرة للاهتمام".

من هي ليلي رولاند؟
ليلي رولاند عارضة أزياء ومؤثرة بريطانية عملت مع علامات تجارية مثل Casablanca وYves Saint Laurent وDior وArmani Beauty. وتملك قاعدة جماهيرية ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيها أربعة ملايين عبر إنستغرام وتيك توك حيث تنشر محتوى يركز على الجمال والمكياج والموضة وأسلوب الحياة.

وغالبا ما تظهر مرتدية قمصان برشلونة على حسابها في إنستغرام وتحدثت عن مسيرتها في مقابلة مع مجلة "Wonderland"، قائلة: "لطالما أحببت الفن والإبداع بدأت أجرب إطلالات مكياج عبر الإنترنت، بعضها كان جريئا جدا (مثل شخصية أفاتار) كنت بطبيعتي جيدة في المكياج بسبب اهتمامي بالرسم والفن، وقبل أن أدرك بدأت أكتسب متابعين على تيك توك".

وأضافت: "ومع نمو جمهوري بدأت العلامات التجارية والوكالات تتواصل معي بعروض صغيرة، وتطور الأمر من منتجات هدايا للترويج إلى عقود مدفوعة كان هناك ضغط لحصول على وظيفة فقررت العمل بدوام كامل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين استمر كل شيء في النمو".

يذكر أن لامين جمال حديث العالم بعد تألقه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا ورغم الأضواء يؤكد أنه يحاول فصل حياته الشخصية عن كرة القدم.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

ليلي رولاند في الكامب نو

هل أصبحت عارضة الأزياء "التميمة الجديدة" للامين جمال؟

وسائل التواصل الاجتماعي

السومرية نيوز

ملعب برشلونة

سومرية نيوز

الأرجنتين

الكامب نو

السومرية

كامب نو

نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شح المياه يهدد الأراضي والمحاصيل مع اقتراب الموسم الزراعي... والمزارعون يرفعون الصوت!
Play
شح المياه يهدد الأراضي والمحاصيل مع اقتراب الموسم الزراعي... والمزارعون يرفعون الصوت!
04:04 | 2026-02-25
السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)
Play
السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)
03:40 | 2026-02-25
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
Play
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
Play
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
07:31 | 2026-02-24
بالفيديو.. الطائرة الإيرانية التي تحطمت اليوم
Play
بالفيديو.. الطائرة الإيرانية التي تحطمت اليوم
02:39 | 2026-02-24
في البصرة.. وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات (فيديو)
Play
في البصرة.. وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات (فيديو)
15:07 | 2026-02-23
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
Play
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
05:16 | 2026-02-22
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
Play
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
09:51 | 2026-02-21
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
Play
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
08:51 | 2026-02-21
الجيش الامريكي يقصف سفينة بالمحيط الهادي (فيديو)
Play
الجيش الامريكي يقصف سفينة بالمحيط الهادي (فيديو)
00:41 | 2026-02-21
