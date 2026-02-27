ليلي رولاند في الكامب نو.. هل أصبحت عارضة الأزياء "التميمة الجديدة" للامين جمال؟

وكان لامين قد تصدر العناوين سابقا بسبب علاقته بالمغنية الأرجنتينية حيث أكد في نهاية العام الماضي انفصالهما والآن تشير تكهنات بارتباط اللاعب البالغ من العمر 18 عاما مع عارضة الأزياء والمؤثرة البريطانية ليلي رولاند المولودة في .وبحسب صحيفة "ABC" حللت الصحافية آنا غورغوي الموقف عبر بودكاست "En todas las salsas" وكشفت عن بعض المؤشرات التي ترى أنها قد توحي بوجود علاقة محتملة بينهما.وقالت: "لامين جمال مثل جميع لاعبي كرة القدم لا يتابع الفتيات اللواتي يعجبنه. لكنني لاحظت بعض الإعجابات وعلامات الإبهام من لامين جمال على منشورات ليلي رولاند وقلت: هذا غريب كما لاحظت أن ليلي أيضا تضع إعجابات على منشوراته".وأضافت أن نشاط رولاند على وسائل التواصل تجاه حبيبة جمال السابقة قد تغير أخيرا موضحة: "قبل شهر فقط توقفت ليلي عن الإعجاب بمنشوراتها".هناك أشخاص يتكهنون في التعليقات بأنها قد تكون مرتبطة به في الفترة الأخيرة تنشر صورا لها في أو خلال المباريات، وهي ترتدي قميص الفريق راقبوا الأمر لأنه يشبه العلاقة التي كانت له مع نيكي نيكول لا يوجد تأكيد لكن المؤشرات مثيرة للاهتمام".من هي ليلي رولاند؟ليلي رولاند عارضة أزياء ومؤثرة بريطانية عملت مع علامات تجارية مثل Casablanca وYves Saint Laurent وDior وArmani Beauty. وتملك قاعدة جماهيرية ضخمة على ، إذ يتجاوز عدد متابعيها أربعة ملايين عبر إنستغرام وتيك توك حيث تنشر محتوى يركز على الجمال والمكياج والموضة وأسلوب الحياة.وغالبا ما تظهر مرتدية قمصان برشلونة على حسابها في إنستغرام وتحدثت عن مسيرتها في مقابلة مع مجلة "Wonderland"، قائلة: "لطالما أحببت الفن والإبداع بدأت أجرب إطلالات مكياج عبر الإنترنت، بعضها كان جريئا جدا (مثل شخصية أفاتار) كنت بطبيعتي جيدة في المكياج بسبب اهتمامي بالرسم والفن، وقبل أن أدرك بدأت أكتسب متابعين على ".وأضافت: "ومع نمو جمهوري بدأت العلامات التجارية والوكالات تتواصل معي بعروض صغيرة، وتطور الأمر من منتجات هدايا للترويج إلى عقود مدفوعة كان هناك ضغط لحصول على وظيفة فقررت العمل بدوام كامل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين استمر كل شيء في النمو".يذكر أن لامين جمال حديث العالم بعد تألقه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا ورغم الأضواء يؤكد أنه يحاول فصل حياته الشخصية عن كرة القدم.