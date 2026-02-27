قمة تتكرر بلا رحمة.. ريال مدريد ومانشستر سيتي يكتبان فصلاً تاريخياً جديداً

الملكي بلغ هذا الدور عبر الملحق بإقصاء ، فيما تأهل سيتي مباشرة من مرحلة الدوري.وتقام مباراة الذهاب في يومي 10 أو 11 مارس، على أن يُحسم التأهل في يومي 17 أو 18 من الشهر ذاته.وبحسب “أوبتا”، اصطدم الفريقان منذ موسم 2019-2020 ست مرات، خاضا خلالها 11 مباراة، 10 منها إقصائية.ويتكافأ السجل تاريخياً بين العملاقين؛ إذ التقيا 15 مرة في البطولة، ففاز كل منهما في 5 مباريات، مقابل 5 تعادلات.